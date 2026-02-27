Vladimir Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră unui oligarh rus. Noul posesor a plătit o sumă surprinzător de mică

Vladimir Putin a transferat recent proprietatea faimosului său palat de pe malul Mării Negre, iar anchetatorii susțin că imobilul a ajuns în posesia oligarhului Arkadi Rotenberg. Aceasta este concluzia ultimei investigații publicate de Fundația Rusă Anticorupție (FBK).

Detaliile apar pe site-ul fondatorului FBK, Alexei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 într-o închisoare din Siberia. Ancheta dezvăluie modul în care resedinta de lux a fost vândută pentru o sumă simbolică.

Un preț incredibil pentru un palat imens

Conform documentelor, Rotenberg a plătit doar 800.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 8.800 de euro. Achiziția a fost realizată prin firma Binom, înregistrată oficial pe 31 martie 2021. Aceasta companie controlează acum întregul complex de lângă Gelendjik.

Oligarhul a precizat că a cumpărat proprietatea sub forma unui „aparthotel” cu două luni înainte ca tranzacția să fie oficializată, o mișcare menită să-l protejeze pe Putin de implicațiile investigației FBK.

Detalii despre reședință

Construcția palatului a durat aproximativ două decenii, iar terenul depășește 7.000 de hectare. Complexul include clădirea principală, un complex subteran pentru hochei, un templu, drumuri, poduri, un restaurant de peste 5.000 m pătrați, un tunel cu lift spre mare și un debarcader privat.

Investigația relevă că finanțarea lucrărilor a trecut printr-un lanț de companii offshore, iar sumele au fost folosite pentru plata construcțiilor. După finalizarea principalelor etape, rămăseseră 6,5 miliarde de ruble în conturile companiei-mamă. O parte din bani ar fi fost direcționată către fonduri legate de Alina Kabaeva, presupusa parteneră a președintelui rus, potrivit Dialog.UA.

FBK comentează: „Putin a trăit mult timp în propria realitate, unde viețile oamenilor nu valorează nimic, unde poate cheltui mai mult pe un singur candelabru decât ar câștiga un rus obișnuit într-o viață, din banii pe care i-a furat. Nu are intenția să schimbe asta. Dimpotrivă, fură mai agresiv și mai nerușinat în fiecare an.”

Cine este Arkadi Rotenberg

Arkadi Rotenberg a fost prieten și partener de antrenamente la judo al lui Putin încă din adolescență. După ce Putin a ajuns la putere, frații Rotenberg au primit controlul asupra unor mari întreprinderi de stat și contracte profitabile, acumulând o avere uriașă.

Imperiul de investiții al familiei Rotenberg se întinde la nivel internațional, iar fiul lui Arkadi, Igor, este miliardar. O parte din marile companii naționalizate din Rusia sunt conduse de persoane apropiate familiei Rotenberg, demonstrând legăturile strânse cu Kremlinul.

Legături cu companii și elitele Kremlinului

O anchetă a Novaya Gazeta Europe arată că cel puțin 11 companii naționalizate sunt controlate de structuri asociate cu Arkadi Rotenberg. Alte trei firme au directori numiți din entități legate de el, iar alte zece sunt conduse de persoane apropiate lui Dmitri Patrușev, fiul fostului șef FSB și un aliat al lui Putin.

Astfel, tranzacția care l-a făcut pe Arkadi Rotenberg noul proprietar al palatului de la Marea Neagră se înscrie într-un context mai larg de redistribuire a activelor către elitele loiale Kremlinului.

