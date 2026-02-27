€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Vladimir Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră unui oligarh rus. Noul posesor a plătit o sumă surprinzător de mică
Data publicării: 12:45 27 Feb 2026

Vladimir Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră unui oligarh rus. Noul posesor a plătit o sumă surprinzător de mică
Autor: Tiberiu Vasile

Vladimir Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră unui oligarh rus. Cine este noul posesor și cât plătit Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin și-a vândut celebrul palat de la Marea Neagră.

Vladimir Putin a transferat recent proprietatea faimosului său palat de pe malul Mării Negre, iar anchetatorii susțin că imobilul a ajuns în posesia oligarhului Arkadi Rotenberg. Aceasta este concluzia ultimei investigații publicate de Fundația Rusă Anticorupție (FBK).

Detaliile apar pe site-ul fondatorului FBK, Alexei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 într-o închisoare din Siberia. Ancheta dezvăluie modul în care resedinta de lux a fost vândută pentru o sumă simbolică.

Un preț incredibil pentru un palat imens

Conform documentelor, Rotenberg a plătit doar 800.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 8.800 de euro. Achiziția a fost realizată prin firma Binom, înregistrată oficial pe 31 martie 2021. Aceasta companie controlează acum întregul complex de lângă Gelendjik.

Oligarhul a precizat că a cumpărat proprietatea sub forma unui „aparthotel” cu două luni înainte ca tranzacția să fie oficializată, o mișcare menită să-l protejeze pe Putin de implicațiile investigației FBK.

Detalii despre reședință

Construcția palatului a durat aproximativ două decenii, iar terenul depășește 7.000 de hectare. Complexul include clădirea principală, un complex subteran pentru hochei, un templu, drumuri, poduri, un restaurant de peste 5.000 m pătrați, un tunel cu lift spre mare și un debarcader privat.

Investigația relevă că finanțarea lucrărilor a trecut printr-un lanț de companii offshore, iar sumele au fost folosite pentru plata construcțiilor. După finalizarea principalelor etape, rămăseseră 6,5 miliarde de ruble în conturile companiei-mamă. O parte din bani ar fi fost direcționată către fonduri legate de Alina Kabaeva, presupusa parteneră a președintelui rus, potrivit Dialog.UA.

FBK comentează: „Putin a trăit mult timp în propria realitate, unde viețile oamenilor nu valorează nimic, unde poate cheltui mai mult pe un singur candelabru decât ar câștiga un rus obișnuit într-o viață, din banii pe care i-a furat. Nu are intenția să schimbe asta. Dimpotrivă, fură mai agresiv și mai nerușinat în fiecare an.”

Cine este Arkadi Rotenberg

Arkadi Rotenberg a fost prieten și partener de antrenamente la judo al lui Putin încă din adolescență. După ce Putin a ajuns la putere, frații Rotenberg au primit controlul asupra unor mari întreprinderi de stat și contracte profitabile, acumulând o avere uriașă.

Imperiul de investiții al familiei Rotenberg se întinde la nivel internațional, iar fiul lui Arkadi, Igor, este miliardar. O parte din marile companii naționalizate din Rusia sunt conduse de persoane apropiate familiei Rotenberg, demonstrând legăturile strânse cu Kremlinul.

Legături cu companii și elitele Kremlinului

O anchetă a Novaya Gazeta Europe arată că cel puțin 11 companii naționalizate sunt controlate de structuri asociate cu Arkadi Rotenberg. Alte trei firme au directori numiți din entități legate de el, iar alte zece sunt conduse de persoane apropiate lui Dmitri Patrușev, fiul fostului șef FSB și un aliat al lui Putin.

Astfel, tranzacția care l-a făcut pe Arkadi Rotenberg noul proprietar al palatului de la Marea Neagră se înscrie într-un context mai larg de redistribuire a activelor către elitele loiale Kremlinului.

CITEȘTE ȘI: Rusia și Belarus își consolidează parteneriatul strategic în contextul tensiunilor internaționale
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mare neagra
vladimir putin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cutremur economic în România, o adevărată undă de șoc: Peste 5000 de firme au dispărut în ianuarie!
Publicat acum 25 minute
Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 32 minute
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Publicat acum 32 minute
Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Publicat acum 33 minute
Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
Publicat acum 1 ora si 56 minute
”Acolo va fi pestă porcină”. Scenariul unui sabotaj la carnea de porc românească. Ministrul Barbu îl confirmă: Cum ne revenim un pic, cum apare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close