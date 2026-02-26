€ 5.0953
Stiri

Guvernul merge înainte! Condițiile de suspendare a permisului pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile
Data actualizării: 10:39 26 Feb 2026 | Data publicării: 10:01 26 Feb 2026

Guvernul merge înainte! Condițiile de suspendare a permisului pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile
Autor: Iulia Horovei

sofer permis conducere circulatie Permise de conducere. Sursa foto: Agerpres.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a explicat mecanismul prin care șoferii care nu-și plătesc amenzile își vor pierde dreptul de a conduce.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a explicat mecanismul prin care li se va suspenda permisul de conducere șoferilor care nu-și achită amenzile. Aceștia vor fi somați, în primă fază, ca mai apoi să li se suspende dreptul de a conduce.

Concret, titularii permisului nu vor mai avea dreptul de a conduce dacă nu își achită creanțele rezultate din amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Perioada de suspendare este stabilită proporțional cu suma datorată: pentru fiecare 50 de lei neplătiți se aplică o zi de suspendare a dreptului de a conduce. 

Suspendarea începe de la ora 00:00 a celei de‑a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și încetează la ora 00:00 a ultimei zile de suspendare. 

Deși existau informații pe surse că Guvernul nu va merge înainte cu această propunere, primind aviz negativ de la Ministerul Justiției, se pare că Executivul merge înainte cu suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. 

Cum își pierd șoferii rău-platnici dreptul de a conduce

„Ce efect dorim de la această măsură? Este vorba despre o siguranță mai mare în trafic. O persoană care nu-și plătește, în mod continuu, amenzile de circulație este o persoană mai predispusă de a face încălcări ale normelor rutiere. Atunci când greșim, oricare dintre noi - sperăm să nu greșim grav -, avem o anumită sancțiune. E o și formă de respect față de toți ceilalți care-și plătesc amenzile.

România este mult în urma statelor membre UE. La noi, 38-40% dintre amenzile de circulație se achită, în timp de media europeană este de 90%. Și, atunci, aceste amenzi fac venit la bugetul local, nu vin la bugetul de stat. Autoritățile locale au o problemă în gestionarea debitelor care rezultă și nu au fost achitate de către contravenienți și avem acest sistem pe care l-am propus și care s-a materializat în OUG 7/2026. 

După trecerea a 105 zile, cu înștiințarea persoanei respective, cu somație de plată emisă în care se va face referire strict la faptul că există pericolul suspendării permisului în caz de neplată. După a 105-a zi, există un mecanism prin care se va suspenda permisul. 50 lei costă fiecare zi de suspendare. Această suspendare nu stinge obligația de plată, ea va exista în continuare. 

(...) În momentul în care a expirat această perioadă de suspendare sau cetățeanul a plătit amenda în timpul suspendării, de a doua zi va avea dreptul de a conduce din nou. Dacă nu s-a plătit nici la finalizarea perioadei de suspendare, atunci este posibilă începerea unui alt termen, care să se scurgă din nou”, a explicat ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Digi24.

Dacă perioada de suspendare expiră iar șoferul nu și-a plătit amenda în acest interval, ministrul a spus că „dreptul de a conduce va exista din nou, cu riscul să înceapă să curgă o nouă perioadă de 90 de zile”, ca mai apoi șoferului să i se suspende din nou permisul.

Totodată, permisul de conducere nu trebuie predat fizic de către șofer spre suspendare, a adăugat ministrul.

Citește și: EXCLUSIV Se pregăteşte o schimbare majoră pentru cei care vor permis de conducere

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

