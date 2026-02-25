Un bărbat arestat preventiv a încercat să se sinucidă, după ce familia ar fi refuzat să-l viziteze

Un bărbat aflat în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș a fost transportat la spital, după ce a încercat să se sinucidă, potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș.

Supărat că nu ar fi fost vizitat de familie, bărbatul a recurs la un gest extrem

Acesta era supărat, deoarece familia sa ar fi refuzat să îl viziteze în perioada în care era arestat.

„La data de 24 februarie, personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat de 40 de ani.

Facem precizarea că acesta se afla în Centrul de Reţinere si Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş pentru executarea unei măsuri preventive”, a precizat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

„Din verificările efectuate până în acest moment, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au constatat că, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe perioada executării măsurii preventive, bărbatul de 40 de ani ar fi încercat să se sinucidă. În prezent, bărbatul se află sub supraveghere medicală”, se mai arată în comunicatul IPJ Maramureș.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

