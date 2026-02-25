€ 5.0954
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Un bărbat arestat preventiv a încercat să se sinucidă, după ce familia ar fi refuzat să-l viziteze
Data actualizării: 10:47 25 Feb 2026 | Data publicării: 10:47 25 Feb 2026

Un bărbat arestat preventiv a încercat să se sinucidă, după ce familia ar fi refuzat să-l viziteze
Autor: Iulia Horovei

barbat suparat trist Bărbat supărat. Sursa foto: Freepik

Un bărbat arestat preventiv a încercat să-și ia viața, după ce familia sa ar fi refuzat să-l viziteze în arest.

Un bărbat aflat în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș a fost transportat la spital, după ce a încercat să se sinucidă, potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș.

Supărat că nu ar fi fost vizitat de familie, bărbatul a recurs la un gest extrem

Acesta era supărat, deoarece familia sa ar fi refuzat să îl viziteze în perioada în care era arestat. 

„La data de 24 februarie, personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat de 40 de ani.

Facem precizarea că acesta se afla în Centrul de Reţinere si Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş pentru executarea unei măsuri preventive”, a precizat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

„Din verificările efectuate până în acest moment, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au constatat că, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe perioada executării măsurii preventive, bărbatul de 40 de ani ar fi încercat să se sinucidă. În prezent, bărbatul se află sub supraveghere medicală”, se mai arată în comunicatul IPJ Maramureș.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Citește și: Bărbatul care și-a sechestrat partenera și copilul de un an a încercat să-și ia viața în arest

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maramures
barbat arestat
sinucidere
