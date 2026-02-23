Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună

Dani Oțil a spus că lui Teo Trandafir și lui Mircea Badea... mulți oameni din televiziune le datorează enorm pentru că ei au fost deschizători de drumuri.

„Vreau să fac dreptate. Puțini își dau seama că, mai mult de jumătate din ce suntem noi - Răzvan și Dani - și alți oameni din generația noastră de la televizor... vi se datorează vouă: ție, lui Mircea Badea, Florin Călinescu și poate lui Horia Brenciu. O să și explic de ce. Până la voi, televiziunea era închisă, era o capsulă, prezentatorul TV nu avea boli, nu avea copii, nu îl durea capul. Și voi ați deschis niște lucruri. Tu și Florin Piersic sunteți niște exemple, modele, școală, neexistând un curs de televiziune. Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună, deci mă înclin”, i-a zis Dani Oțil lui Teo Trandafir.

„Între mine și Mircea Badea va fi și este o legătură... El era psihopatul, era nebunul. Eu încercam să-mi ajut nebunul să nu cadă din copac, la propriu. Într-o iarnă, s-a dus și s-a urcat într-un pom și, iată-mă pe mine, care apucasem să-mi pun un palton, încercând să-l țin pe apucat. Ce vreau să spun este că eu niciodată nu am fost un inițiator de proiecte. El a fost, iar eu îi țineam isonul”, a spus Teo Trandafir.

„Știi cu ce am rămas noi când încă eram prin școli? Că Mircea Badea vorbește o limbă română impecabilă. Mama lui este profesoară de limba și literatura română. Dar el putea să se piardă pe parcurs. Dar nu. Voi vorbeați o limbă română curată și corectă. Astăzi, modele sunt cu „bro”, cu „viața mea”, cu „să moară / să facă”. Dar voi reușeați să faceți diversiment cu limba română curată. Și noi ne-am agățat de voi, nu de cei mai tineri. Și am înțeles că, în această meserie, trebuie să citești o carte. Că era clar că lui Mircea Badea nu i-a dat maică-sa cu pâlnia limba română și nici ție. Și cu asta am spus tot, bro!”, a mai zis Dani Oțil la podcastul Gând la gând cu Teo.

În altă ordine de idei, îi urăm și noi „La mulți ani”, în avans, lui Mircea Badea. Pe 24 februarie este ziua lui de naștere. Probabil că și-ar fi dorit ca aniversarea lui să treacă neobservată, dar acest lucru este imposibil. Mircea Badea rămâne o figură de referință în televiziunea din România. Nu degeaba a avut și trei emisiuni pe zi. Pentru că este omul-audiență.

Mircea Badea este un fenomen. Nu are nevoie să se reinventeze pentru a-și păstra publicul. De trei decenii, de la măsuța lui, face ce știe mai bine: rating. El nu a avut nevoie să se reinventeze. Și în direct, și în reluare, Mircea Badea reușește cu „În gura presei” să spulbere audiența.

Sau... cum spunea chiar ieri, duminică seară... poate să facă o emisiune doar „În gura”, fără „presei”. Poate să facă emisiune din orice, despre orice, că oricum, după cum spune chiar el, e discutabil dacă mai există presă. Și poate să facă emisiune de oriunde. Are nevoie doar de un telefonul mobil, nu depinde de cine ştie ce resurse.

Așadar... la mulți ani, Mircea Badea!

