Aproape 20% din publicul naţional a urmărit Marea Finală la Kanal D

Marea Finală a sezonului 4 „Casa Iubirii” a plasat ieri Kanal D pe primul loc în clasamentele de audiență, atât la nivel Național, cât și în mediul urban, confirmând statutul emisiunii de cel mai iubit reality show cu și despre dragoste din România. Într-o seară încărcată de emoție, suspans și momente decisive, telespectatorii au stat cu sufletul la gură pentru a afla deznodământul competiției în care Veronica și Dorobanțu și-au adjudecat trofeele și premiile în valoare totală de 100.000 de lei pentru fiecare.

Ultima ediţie a celui de-al patrulea sezon al emisiunii a fost lider de audienţă la nivel national şi la orase, în intervalul 16:00-18:00, şi pe a doua poziţie, cu cea de a doua parte a emisiunii, difuzată în intervalul 19:00-21:00, pe toate targeturile monitorizate, conform cifrelor oferite de Kantar Media România.

Astfel, prima parte a emisiunii a fost cel mai urmărit program la nivel Naţional, înregistrând 6,2% Rating şi aproape 20% cotă de piaţă (19,4%). De asemenea, pe targetul All Urban, statia s-a pozitionat tot pe locul 1 cu 3,9% Rating şi 13,6% cotă de piaţă. Pe tagetul Comercial, statia s-a aflat pe a doua pozitie, cu 3,8% Rating şi 15,4% cotă de piaţă.

În cel de-al doilea interval al difuzarii reality show-ului, 19:00 – 21:00, finala “Casa Iubirii” a plasat staţia pe locul al doilea pe toate targeturile, aşteptarea desemnării câştigătorilor fiind uriaşă.

“Casa iubirii”, cel mai iubit reality show cu şi despre dragoste, nou sezon

La nivel National, emisiunea a înregistrat 8,1 % Rating şi 18,7% Share, la nivelul publicului Comercial (21-54 National ABCD), 6,3% Rating şi 18,1% Share, iar la nivelul publicului de la orase (All Urban), 5,5% Rating si 13, 9% Share. 1.409.000 de telespectatori au urmărit Kanal D în cea de-a doua parte a emisiunii, minutul de aur înregistrându-se la 20:23, cand 1.633.000 de telespectatori erau nerăbdători să afle deznodamantul celui de-al patrulea sezon al emisiunii.

“Casa iubirii”, cel mai iubit reality show cu şi despre dragoste, prezentat de Andreea Mantea, îşi continuă povestea cu un nou sezon începând de astăzi, emisiunea putând fi urmărita ca şi până acum, la Kanal D, de luni până vineri, de la 10:00 şi 16:30, şi sâmbăta şi duminica, de la 16:00 si 19:00.