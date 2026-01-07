€ 5.0905
DCNews Stiri Platformă de streaming lansată de Radio România, în 15 ianuarie. Teatru radiofonic on-demand
Data publicării: 14:32 07 Ian 2026

Platformă de streaming lansată de Radio România, în 15 ianuarie. Teatru radiofonic on-demand
Autor: D.C.

teatru-radio-romania
 

Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecție on-demand de teatru radiofonic din România, într-o zi cu profundă semnificație: Ziua Culturii Naționale.

La lansarea din 15 ianuarie, platforma eteatru.ro va fi integral gratuită. Noua versiune a platformei va oferi o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic, de la spectacole clasice și montări legendare până la creații contemporane și premiere realizate special pentru mediul audio.

Noul eteatru.ro va avea și o interfață special concepută pentru copii, secțiunea oferind cele mai frumoase povești și piese pentru cei mici, în interpretări memorabile.

În 1929, prima transmisiune de teatru radiofonic: ”Ce știa satul”, de V. Al. Jean 

Teatrul radiofonic românesc are o tradiție aproape centenară. Prima difuzare de teatru la radio a avut loc la 18 februarie 1929, odată cu transmiterea piesei „Ce știa satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan), marcând începutul unei istorii culturale care continuă și astăzi.

 De-a lungul deceniilor, Teatrul Național Radiofonic a construit o arhivă sonoră de patrimoniu, reunind mari texte ale dramaturgiei românești și universale, regizori de prestigiu și unele dintre cele mai importante voci ale scenei românești.

Spectacolele preferate pot fi salvate in platforma de streaming

Spectacolele vor fi structurate în colecții ușor de identificat, de la comedii la drame, de la spectacole noi la producții premiate sau istorice, oferind publicului o navigare plăcută și intuitivă în lumea teatrului radiofonic.

Construită după modelul marilor platforme moderne de streaming, eteatru.ro va oferi facilități care vor transforma experiența de utilizare într-una extrem de intuitivă. Utilizatorii își vor putea crea un cont personal, vor putea salva spectacolele preferate și vor putea relua ascultarea oricând doresc.

Toate spectacolele disponibile pe noul eteatru.ro au fost remasterizate și respectă cele mai înalte standarde tehnice de difuzare digitală, în conformitate cu normele internaționale de broadcasting, pentru a oferi o experiență audio completă și captivantă.

 Lunar vor fi adăugate zeci de spectacole noi, iar catalogul va ajunge, în scurt timp, la mii de spectacole de teatru radiofonic și povești audio.

