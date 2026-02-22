Incident pe Otopeni, cu o mamă și copilul ei. De ce nu au fost lăsați să se îmbarce în aeronava WizzAir

Un martor a povestit incidentul pentru DCNews. Deși aparent mama și copilul ei nu ar fi fost lăsați să zboare din cauza overbooking-ului, conform spuselor unor martori, compania Wizz Air a răspuns unei solicitări DCNews în care a clarificat incidentul. A precizat că-n acest caz nu vorbim despre overbooking, ci despre violență, ajungându-se în situația în care persoanele în cauză au fost scoase din perimetru cu poliția.

”Wizz Air dorește să clarifice situația referitoate la zborul de la București Otopeni către Londra Luton din 21 februarie. Familia în cauză urma să călătorească, dar îmbarcarea a fost refuzată de agentul de handling la poartă din cauza comportamentului agresiv. Conform politicii, pasagerii care manifestă un comportament nepoliticos sau agresiv față de personal sunt pasibili de refuzul îmbarcării. În acest caz, comportamentul familiei a escaladat până la punctul în care a fost chemată poliția și, în cele din urmă, au părăsit poarta de îmbarcare. Echipajul Wizz Air nu a fost implicat, deoarece pasagerii nu se îmbarcaseră încă în aeronavă. Aceasta a fost o decizie luată de echipa de handling de la sol contractată, în conformitate cu procedurile de siguranță și deservire a pasagerilor” anunță reprezentanții companiei aeriene, după o solicitare DCNews.

