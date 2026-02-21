€ 5.0974
Ce este „detoxul" emoțional și cum te ajută după o relație extraconjugală
Data publicării: 22:40 21 Feb 2026

Ce este „detoxul” emoțional și cum te ajută după o relație extraconjugală
Autor: Dana Mihai

Ce este „detoxul" emoțional și cum te ajută după o relație extraconjugală

Radu Leca a explicat că "detoxul" emoțional înseamnă separarea excitației de adrenalină și validare rapidă.

La emisiunea „Răspundem! Sâmbăta”, psihologul a subliniat că acest proces presupune revenirea la realitatea relațională și reconectarea cu propriile nevoi emoționale, cognitive și afective după o relație extraconjugală.

"Când vorbim de detox, înseamnă că separăm excitația sexuală de adrenalină, de minciuni și de validare rapidă.

Prin noțiunea de acceptare a adrenalinei, a validării rapide și a minciunii, subiectul se conectează cu relația de cuplu mincinoasă, amant–amantă, promovând ideea de "nu am ceea ce îmi trebuie acasă, te vreau pe tine" sau "nu am nimic din ceea ce visam acasă, te vreau pe tine". Dar nu înseamnă că avem de-a face cu un adevăr, fiindcă, așa cum îți sugerează subiectul, el te vrea pe tine, dar vrea și multe alte persoane. Amantlâcul stă sub incidența concretă a unei idei de fantezie și rol.

Iluzia rolului de "ales"

Fiindcă experimentarea rolului de ales/aleasă și experimentarea ideii de fantezie nu doar că te validează rapid, dar îți oferă un scenariu romantic de tip impulsiv, cu un final miraculos, acela al ideii de orgasm pe care îl ai sau, în varianta potrivită, de o responsabilitate cu zero consecințe. Asta înseamnă, ideal, amantul care nu te bate la cap.

Detoxul are legătură cu revenirea la o realitate relațională, cu acceptarea ideii de dinamică nouă, constructivă pentru tine ca individ și evident, cu reconectarea la propriul corp. Din punct de vedere psihologic, emoțional, cognitiv, fiziologic și biologic, după ce ieși dintr-o relație cu un amant, nevoile corpului tău nu vor mai fi satisfăcute, în mod explicit de o anumită intensitate, de un anumit gust, de un anumit miros, de o anumită conexiune sexuală, iar atunci el va reveni la realitate.

Conectarea cu anxietatea și lipsa validării

Accepți sau nu realitatea în care revii este o problemă reală, fiindcă nevoile tale emoționale nu vor mai fi împlinite, ceea ce înseamnă conectarea cu anxietatea. Nevoile tale cognitive nu vor mai fi împlinite, nu te mai validează nimeni, nu îți mai spune cât de minunat sau cât de deștept ești. Nici nevoile sexuale nu mai au legătură cu realitatea pe care o aveai.

În sexterapie spunem așa: "Detoxul începe când excitarea nu mai conduce decizia, iar decizia începe să îngrijească excitarea", a explicat Radu Leca.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radu leca
detox emoțional
amantlac
relatie extraconjugala
Comentarii

