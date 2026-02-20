€ 5.0974
Data actualizării: 15:34 20 Feb 2026 | Data publicării: 15:34 20 Feb 2026

Daniel Băluță cere tăieri de cheltuieli la Primăria Capitalei
Autor: Alexandra Curtache

Daniel Băluță Daniel Băluță Foto: Crișan Andreesc u

Daniel Băluță, președintele PSD București, susține ferm procesul de redresare financiară inițiat la Societatea de Transport București (STB) și solicită Primăriei Capitalei să adopte același model de eficiență.

Edilul Sectorului 4 consideră că optimizarea costurilor este singura cale prin care administrația poate proteja cetățenii cu venituri reduse și poate genera fonduri pentru investiții reale în dezvoltarea orașului.

Protejarea categoriilor vulnerabile prin tarife accesibile

Daniel Băluță consideră că reforma începută la nivelul transportului public nu este doar o chestiune de cifre, ci o măsură de protecție socială. Prin optimizarea costurilor interne ale STB, se evită povara financiară pusă direct pe umerii călătorilor.

„În calitate de președinte al PSD București, salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile și de a porni un proces real de redresare financiară a companiei.

Prin astfel de măsuri reușim, în primul rând, să protejăm persoanele cu venituri reduse pentru care traiul de zi cu zi este din ce în ce mai greu de suportat, și să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public”, scrie acest ape Fcaebook.

Ținta: Aparatul birocratic al Primăriei Generale

Mesajul liderului social-democrat nu se oprește însă la STB. Acesta vizează direct modul în care sunt gestionate resursele la nivelul Primăriei Capitalei, unde consideră că există o risipă majoră.

„Voi continua să mă implic pentru ca aceeași abordare responsabilă să fie aplicată și la nivelul Primăriei Capitalei și al direcțiilor din subordine, unde reducerea cheltuielilor lunare de personal de la 15 milioane de euro la 5 milioane este o necesitate.

Sumele astfel economisite pot fi redirecționate și investite corect în măsuri menite să ducă la dezvoltarea orașului, la stimularea mediului antreprenorial și la crearea de locuri de muncă bine plătite pentru oameni”, a încheiat acesta.

