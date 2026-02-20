€ 5.0974
Data actualizării: 11:41 20 Feb 2026 | Data publicării: 10:45 20 Feb 2026

EXCLUSIV DC Anima: Față în față cu vânătorul. Cum intervine Poliția Animalelor?
Autor: Alexandra Curtache

Vânător Foto: Unsplash

Ce se ascunde în mintea celor care agresează animalele și cât de periculos este să îi confrunți?

DC Anima: Față în față cu vânătorul. Cum intervine Poliția Animalelor?

Ce se ascunde în mintea celor care agresează animalele și cât de periculos este să îi confrunți?

Vineri, 20 februarie, de la ora 19:00, Tudor Tim Ionescu îl are invitat la DC Anima pe Octavian Perțea, Comisar șef la Poliția Biroului pentru Protecția Animalelor (BPA) Bihor.

„Trebuie să mergi pregătit”

Într-o discuție onestă despre riscurile unei meserii la limita dintre empatie și pericol, Octavian Perțea trage un semnal de alarmă asupra violenței care escaladează rapid:

„Trebuie să mergi pregătit, pentru că unele persoane dețin arme și nu știi ce reacție poate să aibă o persoană care tocmai a omorât un animal”, avertizează acesta.

Subiectele ediției

Intervenții sub presiune: Cum acționează Poliția Animalelor în Bihor și care sunt cele mai șocante cazuri de agresiune întâlnite.

Factorul de risc: Confruntarea cu persoane înarmate și impredictibilitatea celor care comit acte de cruzime.

Mentalitatea vânătorilor și armele: Unde se trage linia între lege și abuz?

Semnalul de alarmă: Violența domestică și legătura directă cu maltratarea animalelor, cruzimea față de necuvântătoare ca precursor al agresivității față de oameni.

Emisiunea va fi difuzată vineri, 20 februarie, de la ora 19:00 pe DC NEWS și DC NEWS TV. Nu rata o ediție esențială despre siguranță, legislație și protecția celor care nu au voce!

dc anima
politia animalelor
