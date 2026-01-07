Mercur retrograd 2026. De trei ori, doar în semne de apă! La ce să ne așteptăm? - VIDEO

Pe lângă multe alte evenimente marcante cum ar fi conjuncția Saturn-Neptun, ei bine, anul 2026 ne mai pregătește și alte vești răsunătoare. Cum ar fi că Mercur va retrograda doar în semnele de apă(Pești, Rac, Scorpion). Și nu este o chestiune simplă, ci una care va complica atmosfera, în special la nivel macro. Să ne amintim ceva. Mercur reprezintă comunicarea, gândirea, procesele cogntive și decizionale, telecomunicațiile, transportul. Ei bine, semnele de apă au în vedere emoția, inspirația, intuiția, haosul, fluctuațiile, și în niciun caz logica.

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Daniela Simulescu ne va dezvălui care sunt perioadele cu Mercur retrograd din 2026, dar și alte detalii importante, în cadrul unei emisiuni, care va fi difuzată joi, 8 ianuarie 2026, de la ora 11.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.