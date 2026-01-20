€ 5.0929
Posteritatea lui Emil Brumaru, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Data publicării: 21:13 20 Ian 2026

EXCLUSIV Posteritatea lui Emil Brumaru, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Posteritatea lui Emil Brumaru, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți Posteritatea lui Emil Brumaru, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți. Foto: captură video emisiune

Posteritatea lui Emil Brumaru (1938-2019) este subiectul săptămânii la Cultura pentru toți.

Miercuri, 21 ianuarie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni "Cultura pentru toți", despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o Emil Brumaru, scriitor și poet contemporan român, care a reușit impresioneze și prin personalitatea sa non-conformistă.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

Daniel Cristea-Enache
flaviu predescu
cultura pentru toti
