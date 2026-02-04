€ 5.0950
DCNews Stiri Despre Norman Manea și Andrei Codrescu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți / VIDEO
Data publicării: 12:03 04 Feb 2026

EXCLUSIV Despre Norman Manea și Andrei Codrescu, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți / VIDEO

Identitatea plurală: Norman Manea și Andrei Codrescu, este subiectul săptămânii la Cultura pentru toți.

Identitatea plurală: Norman Manea și Andrei Codrescu, este subiectul săptămânii la Cultura pentru toți.

Miercuri, 4 februarie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre identitatea plurală: Norman Manea și Andrei Codrescu.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=9UTz1z5gqFo

cultura pentru toti
norman manea
