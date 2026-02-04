Două luni pentru viață. România lansează ofensiva prevenției cancerului

Contextul evidențiat de organizatori indică cifre cu impact major pentru comunitatea medicală din România: până la 20% dintre decese au drept cauză principală cancerul, iar peste 28% dintre români prezintă un risc cumulativ de a dezvolta o boală oncologică până la vârsta de 75 de ani.

Două luni dedicate prevenției și diagnosticului precoce

Evenimentul a marcat, totodată, debutul proiectului „Prevenție pentru toți”, care are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a principalelor boli și familiarizarea publicului larg cu conceptele generale de prevenție. Proiectul presupune implicarea unor specialiști de top din domeniile medicinei și tehnologiei - științe profund interconectate în profilaxia și tratamentul modern.

Datele nefavorabile înregistrate în România au determinat instituțiile implicate să își asume dezvoltarea unei comunicări coerente, pe termen lung, care va dedica primele două luni prevenției și diagnosticului precoce pentru bolile oncologice. Inițiativa se va desfășura sub denumirea „O pastilă de cunoaștere pe zi pentru a preveni. Februarie - Martie: lunile dedicate prevenției cancerului în România”.

Implicarea comunității medicale, esențială pentru prevenție

„Ne propunem să stimulăm o implicare activă a comunității medicale în informarea corectă, structurată și coerentă a românilor cu privire la riscuri, dar și la programele de screening preventiv care pot îmbunătăți semnificativ starea de sănătate. România are nevoie de platforme asumate în această direcție, iar proiectul «Prevenție pentru toți» își propune să răspundă acestei nevoi.

Având în vedere că oncologia reprezintă una dintre principalele cauze ale mortalitătiii în România, marcăm data de 4 februarie 2026, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, ca moment de lansare a proiectului, dedicând primele 2 luni de comunicare prevenției oncologice”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

Medicina și tehnologia, parteneriat strategic în oncologie

„Parteneriatul dintre Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» pornește de la realitatea că prevenția oncologică presupune astăzi competențe care depășesc granițele unui singur domeniu.

Evenimentul dedicat Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului aduce în discuție modul în care ingineria, tehnologiile digitale, analiza datelor și cercetarea genomică completează actul medical, oferind instrumente suplimentare pentru prevenție, diagnostic precoce și monitorizare. În acest context, colaborarea dintre mediul medical și cel tehnic devine esențială pentru înțelegerea și abordarea eficientă a provocărilor actuale din oncologie și din sănătatea publică”, a adăugat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Evenimentul a inclus două paneluri de dezbateri, dedicate tematicilor actuale și de perspectivă din domeniul prevenției oncologice: „Prevenția de astăzi: de la risc la diagnostic precoce și tratament” și „Tehnologia, genomica și pacientul informat: viitorul prevenirii cancerului”.

Platformă online dedicată prevenției

Întâlnirea a reunit specialiști din domeniile medicale și tehnologice, reprezentanți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, ai Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, ai Colegiului Medicilor din București, ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai proiectului național de genomică ROGEN, ai Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și ai altor instituții publice cu impact național.

Proiectul „Prevenție pentru toți” va beneficia de o prezență online extinsă, prin intermediul unei platforme web dedicate, disponibilă la adresa www.preventiepentrutoti.ro, precum și prin activitate susținută pe principalele platforme de social media utilizate la nivel local, cu scopul de a ajunge la un public cât mai larg și aflat într-un context relevant.