€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Două luni pentru viață. România lansează ofensiva prevenției cancerului
Data actualizării: 12:31 04 Feb 2026 | Data publicării: 12:24 04 Feb 2026

Două luni pentru viață. România lansează ofensiva prevenției cancerului
Autor: Alexandra Curtache

cancer Foto: Unsplash

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a derulat evenimentul „Oncologie, Tehnologie și Pacientul în Centrul Prevenției”, organizat cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului. 

Contextul evidențiat de organizatori indică cifre cu impact major pentru comunitatea medicală din România: până la 20% dintre decese au drept cauză principală cancerul, iar peste 28% dintre români prezintă un risc cumulativ de a dezvolta o boală oncologică până la vârsta de 75 de ani. 

Două luni dedicate prevenției și diagnosticului precoce

Evenimentul a marcat, totodată, debutul proiectului „Prevenție pentru toți”, care are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a principalelor boli și familiarizarea publicului larg cu conceptele generale de prevenție. Proiectul presupune implicarea unor specialiști de top din domeniile medicinei și tehnologiei - științe profund interconectate în profilaxia și tratamentul modern. 

Datele nefavorabile înregistrate în România au determinat instituțiile implicate să își asume dezvoltarea unei comunicări coerente, pe termen lung, care va dedica primele două luni prevenției și diagnosticului precoce pentru bolile oncologice. Inițiativa se va desfășura sub denumirea „O pastilă de cunoaștere pe zi pentru a preveni. Februarie - Martie: lunile dedicate prevenției cancerului în România”. 

Implicarea comunității medicale, esențială pentru prevenție

„Ne propunem să stimulăm o implicare activă a comunității medicale în informarea corectă, structurată și coerentă a românilor cu privire la riscuri, dar și la programele de screening preventiv care pot îmbunătăți semnificativ starea de sănătate. România are nevoie de platforme asumate în această direcție, iar proiectul «Prevenție pentru toți» își propune să răspundă acestei nevoi.

Având în vedere că oncologia reprezintă una dintre principalele cauze ale mortalitătiii în România, marcăm data de 4 februarie 2026, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, ca moment de lansare a proiectului, dedicând primele 2 luni de comunicare prevenției oncologice”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”. 

Medicina și tehnologia, parteneriat strategic în oncologie

„Parteneriatul dintre Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» pornește de la realitatea că prevenția oncologică presupune astăzi competențe care depășesc granițele unui singur domeniu. 

Evenimentul dedicat Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului aduce în discuție modul în care ingineria, tehnologiile digitale, analiza datelor și cercetarea genomică completează actul medical, oferind instrumente suplimentare pentru prevenție, diagnostic precoce și monitorizare. În acest context, colaborarea dintre mediul medical și cel tehnic devine esențială pentru înțelegerea și abordarea eficientă a provocărilor actuale din oncologie și din sănătatea publică”, a adăugat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. 

Evenimentul a inclus două paneluri de dezbateri, dedicate tematicilor actuale și de perspectivă din domeniul prevenției oncologice: „Prevenția de astăzi: de la risc la diagnostic precoce și tratament” și „Tehnologia, genomica și pacientul informat: viitorul prevenirii cancerului”. 

Platformă online dedicată prevenției

Întâlnirea a reunit specialiști din domeniile medicale și tehnologice, reprezentanți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, ai Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, ai Colegiului Medicilor din București, ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai proiectului național de genomică ROGEN, ai Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și ai altor instituții publice cu impact național. 

Proiectul „Prevenție pentru toți” va beneficia de o prezență online extinsă, prin intermediul unei platforme web dedicate, disponibilă la adresa www.preventiepentrutoti.ro, precum și prin activitate susținută pe principalele platforme de social media utilizate la nivel local, cu scopul de a ajunge la un public cât mai larg și aflat într-un context  relevant. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cancer
medicina
tehnologie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Un personaj din Harry Potter, noul simbol al norocului în China
Publicat acum cateva secunde
Kremlinul reacționează dur după dezvăluirile din dosarul Epstein
Publicat acum 3 minute
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România asigură aproape 78% din consumul intern de carne
Publicat acum 13 minute
Nicușor Dan, reacție după raportul SUA privind alegerile
Publicat acum 22 minute
Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 7 ore si 50 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close