Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii lui Muammar Gaddafi, ucis de un comando

'A fost ucis astăzi (marți) la ora 14:00 (...) la Zintan, în locuința sa, de un comando format din patru oameni', a declarat pentru AFP avocatul său francez, Marcel Ceccaldi.

Considerat mult timp potențial succesor al tatălui său înainte de căderea regimului în 2011, bărbatul în vârstă de 53 de ani se străduise să-și cultive o imagine de moderat și reformator. Această reputație s-a năruit când a promis vărsare de sânge la începutul rebeliunii.

Consilierul său Abdullah Othman Abdurrahim a precizat, conform relatărilor canalului Libya al-Ahrar, că patru bărbați i-au 'luat cu asalt' reședința marți după ce au dezactivat camerele de supraveghere și apoi l-au executat.

'Deocamdată, nu știm' cine sunt acești bărbați înarmați, a spus Ceccaldi care a afirmat că a vorbit cu clientul său în urmă cu aproximativ trei săptămâni.

El a precizat, însă, că a aflat în urmă cu aproximativ zece zile de la unul dintre apropiații lui Saif al-Islam Gaddafi că 'existau preocupări legate de securitate'.

'Într-atât încât șeful tribului Gaddafi l-a sunat pe Saif. I-a spus: «Voi trimite oameni să vă asigure siguranța». Iar Saif a refuzat', a continuat el.

Căutat de CPI pentru crime împotriva umanității, Saif al-Islam Gaddafi a fost arestat în 2011 în sudul Libiei. Închis mult timp la Zintan, a fost condamnat la moarte în 2015 în urma unui proces sumar înainte de a i se acorda amnistia.

Până la anunțul morții sale, locul unde se afla era necunoscut.

'Se muta des', a confirmat avocatul său marți.

În 2021, și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale, bazându-se pe sprijinul nostalgicilor vechiului regim. În cele din urmă, alegerile nu au avut loc.

Potrivit expertului Emad Badi, moartea lui Saif al-Islam Gaddafi este 'susceptibilă să îl transforme în martir în ochii unei părți semnificative a populației, modificând totodată echilibrul electoral prin eliminarea unui obstacol major la alegerile prezidențiale'.

Deoarece 'candidatura sa și șansele sale de succes au fost un punct central de controversă', a explicat el pe X.

Fostul purtător de cuvânt al regimului Gaddafi, Moussa Ibrahim, a denunțat actul ca fiind 'perfid', afirmând că vorbise cu el cu două zile înainte.

'El își dorea o Libie unită și suverană, sigură pentru toți locuitorii ei. Au ucis speranța și viitorul și au semănat ură și resentimente', a scris el pe X.

De la căderea lui Muammar Gaddafi, Libia se luptă să își recâștige stabilitatea și unitatea.

Două executive își dispută puterea: guvernul de uniune națională (GNA) cu sediul la Tripoli, condus de Abdelhamid Dbeibah și recunoscut de ONU; și o administrație la Benghazi (est), controlată de mareșalul Haftar și fiii săi care și-au extins prezența militară în sudul țării. (Agerpres)