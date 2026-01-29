€ 5.0961
DCNews Stiri Trump, anunț privind Venezuela: Când vor fi reluate legăturile comerciale aeriene
Data publicării: 21:15 29 Ian 2026

Trump, anunț privind Venezuela: Când vor fi reluate legăturile comerciale aeriene
Autor: Elena Aurel

Guvernatorul Californiei crede că Trump va adopta un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda: E singurul lucru care cred că îl poate mișca Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Donald Trump a anunțat când vor fi deschise legăturile comerciale aeriene cu Venezuela.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat joi că legăturile comerciale aeriene cu Venezuela "vor fi deschise foarte curând" şi a ordonat, după o conversaţie cu Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a ţării sud-americane, ca procesul să înceapă chiar de joi, informează EFE şi Agerpres. 

"Tocmai am vorbit cu preşedinta Venezuelei şi am informat-o că vom deschide tot spaţiul aerian comercial de deasupra Venezuelei", a garantat liderul american în timpul unei întâlniri cu cabinetul său la Casa Albă.

Trump a afirmat că i-a dat "instrucţiuni lui Sean Duffy (secretar pentru transport) şi tuturor celorlalţi implicaţi, inclusiv militarilor, ca, cel târziu până la sfârşitul zilei de joi, spaţiul aerian de deasupra Venezuelei să fie deschis şi ca avioanele să poată zbura către Venezuela".

În noiembrie anul trecut, înainte de operaţiunea militară din ianuarie în care l-a înlăturat pe preşedintele Nicolas Maduro, preşedintele Trump a lansat un mesaj avertizând că spaţiul aerian al ţării sud-americane va rămâne complet închis.

La o zi după arestarea lui Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, pe 4 ianuarie, Agenţia Americană pentru Siguranţă Aeriană a emis o nouă avertizare privind situaţia "potenţial periculoasă" în regiunea Maiquetia "la toate altitudinile din cauza activităţii militare în Venezuela sau în împrejurimile acesteia".

"Ameninţările ar putea reprezenta un risc potenţial pentru aeronave la toate altitudinile, inclusiv pentru survol, sosire şi plecare", spunea avertismentul, valabil până pe 2 februarie, conform site-ului agenţiei.

Americanii vor putea călători în Venezuela curând

Preşedintele Trump a menţionat joi comunitatea venezueleană din Doral, Miami, unde se concentrează cea mai mare parte a diasporei venezuelene din SUA, şi a declarat că aceasta este "foarte încântată" de veste.

"Cetăţenii americani vor putea călători foarte curând în Venezuela şi vor fi în siguranţă acolo deoarece va fi sub un control foarte strict. Iar oamenii care locuiau anterior în Venezuela, unii vor să se întoarcă, iar alţii vor să facă o vizită şi vor putea face acest lucru", a subliniat preşedintele american.

Ultima companie aeriană americană care a operat zboruri între SUA şi Venezuela este American Airlines, care şi-a suspendat toate zborurile comerciale în 2019, când cele două ţări au întrerupt relaţiile diplomatice.

