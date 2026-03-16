DCNews Stiri Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
Data publicării: 10:19 16 Mar 2026

Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
Autor: Ioan-Radu Gava

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail

Explozii în centrul Kievului, luni dimineață, în timpul unui rar atac aerian rusesc în plină zi.

O serie de explozii au avut loc luni dimineaţă în centrul Kievului, au relatat jurnalişti ai AFP, autorităţile vorbind despre un atac rar, în plină zi, al dronelor ruseşti asupra capitalei ucrainene, relatează AFP.

"Resturi de dronă au căzut în centrul oraşului", fără a provoca victime, a declarat primarul Vitali Kliciko. "Atacul inamic asupra Kievului continuă, staţi în adăposturi", a adăugat el.

Rusia lovită de rachetele ucrainene. Un depozit petrolier în Krasnodar a luat foc

Forţele aeriene au raportat pe Telegram că au fost lansate mai multe grupuri de drone de luptă şi cel puţin o rachetă.

Conform canalelor Telegram afiliate armatei ucrainene, apărarea antiaeriană a doborât două rachete de croazieră care atacau capitala.

Alerta de raid aerian a început în jurul orei locale 8:30, la Kiev, şi era încă în desfăşurare o oră mai târziu.

Acesta este un atac rar în plină zi asupra Kievului, un oraş cu aproximativ trei milioane de locuitori, care a fost frecvent vizat pe timp de noapte de Rusia de la începutul invaziei sale din februarie 2022.

