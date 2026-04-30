Persoanele care se dau preoți sau călugări riscă sancțiuni penale. Lege promulgată

Conform unui act normativ promulgat, joi, de preşedintele Nicuşor Dan, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, exercitarea fără drept a atribuţiilor de preot, rabin, imam sau a altor funcţii, clericale ori monahale, asimilate cu acestea.

Este vorba de Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489/2006 cu privire la libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

Lege promulgată: cultele religioase obțin drept exclusiv asupra modului de cinstire a personalităților canonizate și a simbolurilor identitare proprii

Potrivit legii recent promulgate, cultele au dreptul exclusiv asupra modalităţilor religioase de cinstire a persoanelor canonizate, beatificate, sanctificate, trecute în rândul drepţilor sau recunoscute ca simboluri identitare proprii.

Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat Curtea Constituţională a României în iulie 2025 privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 cu privire la libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, însă această sesizare a fost respinsă.

