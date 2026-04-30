Leul se depreciază puternic: euro și francul elvețian ating noi maxime istorice

Leul s-a depreciat semnificativ în ședința de joi, în raport cu euro, dolarul american și francul elvețian, în contextul unor presiuni persistente pe piața valutară.

Totodată, prețul aurului a înregistrat o creștere notabilă, reflectând tendința investitorilor de a se orienta către active considerate sigure.

Euro urcă la un nou maxim istoric

Moneda naţională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând astfel un nou maxim istoric.

Dolarul american câștigă teren

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creştere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei.

Francul elvețian atinge un record

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creştere cu 6,40 bani (1,16%), faţă de 5,5181 lei, cotaţia anterioară, înregistrând la rândul său un maxim istoric.

Aurul se scumpește semnificativ

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 653,5585 lei, de la 638,3798 lei, în şedinţa precedentă.