DCNews Stiri Prețurile la energie ar urma să crească cu 24% în 2026, avertizează Banca Mondială
Data publicării: 22:30 28 Apr 2026

Prețurile la energie ar urma să crească cu 24% în 2026, avertizează Banca Mondială
Autor: Tiberiu Vasile

energie electrica Linii de energie electrică. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

Prețurile la energie ar putea crește cu 24% în 2026, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, avertizează Banca Mondială.

Preţurile la energie ar urma să crească cu 24% anul acesta, ajungând la cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022, în cazul în care cele mai acute perturbări provocate de războiul din Orientul Mijlociu se încheie în mai, a previzionat marţi Banca Mondială (BM), transmite Reuters.

Preţurile materiilor prime ar putea creşte şi mai mult dacă ostilităţile din regiune escaladează iar perturbarea aprovizionării durează mai mult timp decât se estima, se arată într-un raport al instituţiei financiare globale.

Scenariul de bază al BM indică până în octombrie o revenire graduală aproape de nivelul de dinaintea războiului a volumele tranzitate prin Strâmtoarea Ormuz, dar există riscul unor preţuri mai ridicate.

"Războiul loveşte economia mondială în valuri cumulate"

Proiecţiile Băncii Mondiale arată o creştere a preţurilor materiilor prime de 16% în 2026, pe fondul majorării preţurilor la energie şi îngrăşăminte, dar şi la unele metale cheie.

Atacarea infrastructurii energetice şi perturbarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz a dus la cel mai mare şoc înregistrat vreodată al aprovizionării cu petrol, avertizează Banca Mondială.

Instituţia apreciază că ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, ar urma să se tranzacţioneze anul acesta la 86 dolari per baril, faţă de un nivel de 69 de dolari per baril în 2025. În prezent, cotaţia ţiţeiului Brent este cu peste 50% mai ridicată decât la începutul anului. În plus, preţul ar putea ajunge la 115 dolari per baril dacă facilităţile de gaze şi petrol din regiune sunt şi mai mult afectate şi exporturile se redresează lent.

"Războiul loveşte economia mondială în valuri cumulate: prima dată prin preţurile mai ridicate la energie, apoi preţurile mai ridicate la alimente şi, în final, o inflaţie mai ridicată, care va determina majorarea dobânzilor şi majorarea costurilor de împrumut", a avertizat economistul şef al Băncii Mondiale, Indermit Gill said. Acesta a adăugat că şocul îi va lovi pe cei mai săraci, sporind dificultăţile cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare.

Rata inflaţiei în economiile dezvoltate

Preţurile îngrăşămintelor ar urma să crească cu 31% în 2026, în urma unui avans de 60% al preţului la uree. Aceste evoluţii vor spori presiunile asupra aprovizionării cu alimente, erodând veniturile fermierilor şi ameninţând randamentele viitoarelor culturi, avertizează Banca Mondială.

Instituţia estimează că rata inflaţiei în economiile dezvoltate se va situa în medie la 5,1% în 2026, în scenariul de bază, de la un nivel de 4,7% anul trecut, în timp ce în ţările în curs de dezvoltare va ajunge la 5,8% dacă războiul se prelungeşte.

Şi creşterea economiei mondiale va fi afectată. Ţările în curs de dezvoltare ar urma să înregistreze un avans de doar 3,6% în 2026, faţă de estimarea anterioară de 4%, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: FMI şi Banca Mondială, reuniune în plină criză a războiului din Orientul Mijlociu, al treilea şoc după pandemie şi invadarea Ucrainei
 

energie
criza energie
orientul mijlociu
banca mondiala
ucraina
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Prețurile la energie ar urma să crească cu 24% în 2026, avertizează Banca Mondială
Publicat acum 23 minute
Fiica lui Vladimir Putin ar avea un centru secret de Inteligență Artificială, construit special pentru ea
Publicat acum 36 minute
Cadoul primit de Donald Trump de la Regele Charles al III-lea
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Cine este Bobo Clovnu', săltat de mascați în Suceava într-un dosar de șantaj
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Grindeanu îi răspunde lui Bolojan, după ce premierul l-a acuzat că a mințit. Ce spune despre suspendarea președintelui Nicușor Dan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
Publicat acum 11 ore si 38 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 4 ore si 16 minute
Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan
Publicat acum 13 ore si 28 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
