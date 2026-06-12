Sfatul lui Victor Ponta pentru Eugen Tomac: "Marea problemă cu cei pe care îi propune este..."

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Deputatul Victor Ponta a venit cu un sfat pentru premierul desemnat Eugen Tomac.

Deputatul Victor Ponta, premier al României în perioada 2012-2015 și premierul desemnat de Nicușor Dan, Eugen Tomac, s-au aflat, vineri seara, în platoul România TV, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, moderată de jurnalistul Silviu Mănăstire.

La un moment dat, Victor Ponta a fost întrebat de Mănăstire ce sfat ar avea pentru Tomac, având în vedere că și el a fost premier după o perioadă de criză. Fostul premier a susținut că marea problemă a miniștrilor propuși de Eugen Tomac este că "nefiind asumați de niciun partid vor fi practic sabotați de toate partidele", oferindu-l exemplu în acest sens pe Eugen Teodorovici, despre care a spus că a fost "un foarte bun tehnocrat", dar asumat politic în guvernul său, care a deținut portofoliul de ministru al Fondurilor Europene și apoi pe cel al Finanțelor Publice.

Astfel, Ponta susține că deși echipa propusă de Tomac este formată "din oameni foarte buni", problema e că nu sunt asumați politic.

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Victor Ponta: Eugen Teodorovici, un foarte bun tehnocrat din Guvernul Ponta, dar asumat politic

"Îmi mențin părerea că domnul Tomac a reușit să facă o echipă de oameni foarte buni. Totuși, am remarcă. Domnul Eugen Teodorovici, pe care îl aveți în studio, era membru PNL dacă nu mă înșel, sau nu era membru deloc... a venit în guvernul meu, dar a fost asumat politic de PSD. Un foarte bun tehnocrat, Eugen Teodorovici, dar asumat politic. Deci marea problemă cu cei pe care îi propune domnul Tomac este că nefiind asumați de niciun partid vor fi practic sabotați de toate partidele.

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Iar al doilea lucru pe care vreau să îl spun, vreau să explic eu ceea ce poate domnul Tomac nu poate să explice, poate din diplomație, dar eu știu din Parlament: refuzul de azi al USR-ului de a susține Guvernul Tomac se bazează pe convingerea liderilor USR că după ce pică Guvernul Tomac săptămâna viitoare, fac ei un guvern cu cei patru miniștri actuali rămași în guvern, cu PSD și cu UDMR, fără PNL, că Bolojan și PNL-ul vor rămâne în opoziție. Ori, vă spun încă o dată, nu doar că mă voi opune în Parlament ca USR-ul, chiar și cu PSD și UDMR, să rămână la guvernare, dar cred că este o oroare și o catastrofă. Faptul că îl înjughie pe Tomac acum, îl înjunghie ca să-și țină cele patru posturi de miniștri pe care le au, ceea ce arată cât de dăunători sunt", a declarat Victor Ponta.

Eugent Tomac: În lipsa unei majorități politice asumate, am optat pentru o formulă sănătoasă

Întrebat ulterior de ce nu a dat portofolii partidelor politice, Tomac a spus: "Este arhicunsocută poziția publică a partidelor. PNL-ul nu dorește să mai stea la masă cu PSD. PSD-ul vrea să discute cu PNL, dar nu cu domnul Bolojan. USR-ul are altă poziție.

Partidele și-au ridicat niște linii roșii de neînțeles în politică și evident că tocmai pentru a evita această dispută și pentru a nu mai da naștere unor noi pretexte pentru dezbaterea politică, am mers pe această formulă - un guvern format din oameni bine pregătiți care vin dinafara partidelor. În lipsa unei majorități politice asumate, am optat pentru o formulă care cred că este una sănătoasă, corectă din punct de vedere instituțional și evident că îmi doresc să aibă și legitimitate în Parlament prin votul pe care îl voi solicita".

Reamintim că premierul desemnat Eugen Tomac a trimis partidelor lista completă cu numele miniștrilor din Guvernul pe care îl va propune, vineri, 12 iunie 2026. USR a intrat astăzi în ședință, iar ulterior Dominic Fritz a anunțat că 96% dintre membrii partidului au votat împotriva susținerii Guvernului Tomac. De altfel, joi, și PNL a anunțat că nu își oferă sprijinul pentru actuala formulă guvernamentală propusă.

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