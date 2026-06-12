Mihai Ghyka este stră-nepotul ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Foto: Agerpres

Află în articol cine este Mihai Ghyka, propus de Eugen Tomac pentru funcția de ministru al Culturii, după retragerea lui Adrian Papahagi.

Premierul desemnat Eugen Tomac a trimis partidelor lista completă cu numele miniștrilor din Guvernul pe care îl va propune, vineri, 12 iunie 2026.

Propunerea pentru conducere Ministerului Culturii, după retragerea lui Adrian Papahagi, este acum Mihai Ghyka.

Cine este Mihai Ghyka

Mihai Ghyka are 55 de ani și a deţinut funcţia de secretar de stat în Ministerului Culturii, în perioada 2015-2016, în guvernul condus de Dacian Cioloş.

El este stră-nepotul ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. S-a născut în anul 1971 în Bucureşti şi a copilărit în cartierul Balta Albă. În primăvara anului 1989 a emigrat în Canada. Ulterior, Mihai Ghyka a revenit în țară activând în companii precum Bergenbier și Vodafone, punând și bazele unei firme de consultanță de marketing.

El a fost analist financiar la Bergenbier România, apoi manager general și președinte al Consiliului de Administrație. După ce demisionat de la Bergenbier, în iunie 2011 a devenit directorul comercial pe segmentul consumer al Vodafone România. A părăsit compania în anul 2013, de atunci ocupându-se de consultanță de marketing prin firma sa.

El este cunoscut și pentru restaurarea Conacului de la Cotești din județul Vrancea, cu o istorie de peste 500 de ani, redeschis în anul 2014. În anul 2025, Mihai Ghyka a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași pentru activitatea sa în promovarea patrimoniului, culturii și istoriei Iașiului.

Detalii despre retragerea lui Adrian Papahagi

Premierul desemnat Eugen Tomac a fost nevoit să propună un nou ministru al Culturii în guvernul său, după ce Adrian Papahagi a anunţat că nu mai doreşte funcţia.

"În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens", a anunțat Adrian Papahagi.