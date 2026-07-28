Soluția ministrului Sănătății pentru un nou guvern: I-aş închide pe liderii partidelor ca la alegerea Papei - Agerpres

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, spune că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline pentru a depăși blocajul politic.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, afirmă că soluţia pentru depăşirea blocajului politic este formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline şi spune că, dacă ar depinde de el, i-ar ţine pe liderii principalelor partide la masa negocierilor "ca la alegerea Papei", până când ar ajunge la un compromis.

„I-aş închide pe liderii partidelor ca la alegerea Papei”

"Eu v-am spus soluţia pe care am propus-o pentru deblocarea situaţiei politice. Deci noi trebuie să avem un guvern cu puteri depline. Trebuie să fim responsabili şi fiecare dintre partide trebuie să-şi mai lase din orgolii. Eu, dacă ar depinde de mine, sigur nu am această putere, eu i-aş chema pe cei patru preşedinţi şi i-aş închide ca la alegerea Papei, până nu se găseşte o soluţie de compromis şi să se iasă cu un guvern cu mandat deplin. Este prea mult. De trei luni de zile este un guvern interimar şi mandatul de ministru al Sănătăţii este anormal să fie de trei luni interimar. O săptămână, două săptămâni se gestionează, dar trebuie întotdeauna un mandat plin ca ministrul să poate să acţioneze. Astăzi aceste atribuţii ale ministrului Sănătăţii sau ale altui ministru interimar sunt limitate puternic constituţional şi nu e bine", a declarat Cseke Attila la Parlament, întrebat despre scrisoarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind constituirea unei comisii de criză.

Potrivit acestuia, partidele mari trebuie să dea dovadă de responsabilitate pentru a constitui o majoritate parlamentară.

"Pentru o majoritate parlamentară, uitaţi-vă la exemplul altor ţări. În asemenea situaţii, pentru limitarea accederii părţii extremiste la guvernare partidele mari s-au reunit. Nu este vorba despre o iubire, nu este vorba despre o situaţie în care să se iubească aceste partide, dar este o situaţie tranzitorie, în care partidele chiar pun interesul ţării pe primul loc şi găsesc o soluţie de a guverna împreună, de a depăşi acest moment critic, după care lucrurile se mai aşează. Aşa s-a întâmplat în Germania, aşa s-a întâmplat în Austria", a transmis ministrul.