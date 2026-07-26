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Victor Ponta anunţă că nu votează Legea Salarizării. Nici grupul Uniţi pentru România nu votează

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 26 Iul 2026
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victor ponta deputat fost premier
Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Deputatul Victor Ponta a anunţat că nu va vota legea salarizării în forma actuală. Conform acestuia, nici grupul Uniţi pentru România nu va vota.

"Legea asta a salarizării duce la niște nedreptăți uriașe. Și ne spun mâine: „Trebuie să o votați că altfel, nu știu ce, o să pierdem bani”. Nu, o să pierdeți voi banii, nu noi! Eu vă anunț în seara asta, eu, Victor Ponta, deputat, și colegii mei de la Uniți pentru România: noi nu votăm această lege a salarizării în forma asta! Vrei să faci o lege a salarizării corectă? O discuți cu absolut toată lumea, o prezinți, arăți: „Domnule, X primește 100 de lei, Ponta primește 10 lei...”. 

Să vă fie clar, eu aș vrea să am salariul mai mare, dar mi se pare incorect, mi se pare nedrept. Mi-ar crăpa obrazul de rușine să zic: „Da, mă, eu votez să-mi măresc mie salariul de deputat și să scad salariul la medici și la profesori”.", a declarat Victor Ponta la România TV. 

Şi PSD a avut un mesaj similar săptămâna aceasta 

"Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație!

Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum.

De aceea, îî spun clar că nu vom vota niciun proiect viitor care preia aberațiile actuale", a transmis Sorin Grindeanu. 

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