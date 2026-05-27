DCNews Politica Vești bune pentru apicultori. Câți euro vor primi pentru fiecare familie de albine înregistrată
Data publicării: 27 Mai 2026

Vești bune pentru apicultori. Câți euro vor primi pentru fiecare familie de albine înregistrată
Autor: Andrei Itu

Foto: Pexels
Un proiect de lege, prin care apicultorii vor beneficia de un sprijin financiar pentru fiecare familie de albine înregistrată, a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților.

Proiectul de lege inițiat de UDMR a fost votat, miercuri, de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional. Proiectul (PL-x 369/2026) va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan și trebuie publicat în Monitorul Oficial, astfel încât să intre în vigoare.

15 euro pentru fiecare familie de albine înregistrată

Sprijinul pentru apicultori va fi până în anul 2028 și prevede ca pentru fiecare familie de albine înregistrată să se ofere un sprijin echivalent cu 15 euro pe an. Schema de ajutor are caracter temporar, cu scopul de a susține agricultorii din sectorul apicol pentru perioada de timp 2026-2028.

Subvenție pe familia de albine trebuie notificată la Bruxelles

Subvenție de 15 euro pe familia de albine se aplică pe întreg teritoriul țării, după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat.

Cine este eligibil pentru a primi banii

Ajutorul de stat poate fi cerut de persoane fizice care au atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători, precum și persoane juridice. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să aibă familii de albine care sunt înscrise în baza naţională de date apicolă. De asemenea, trebuie să dețină autorizațiile sanitar-veterinare necesare.

”Fondurile necesare schemei instituită prin prezenta lege se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, se precizează în inițiativa legislativă.

Unde se depun cererile de plată

Cererile de plată se vor depune  la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Dificultăți majore pentru apicultorii din România

„În ultimii ani, apicultorii din România s-au confruntat cu dificultăți majore: schimbările climatice, seceta prelungită, condițiile meteorologice nefavorabile și creșterea accelerată a costurilor de întreținere au provocat pierderi importante. Prezenta inițiativă legislativă nu înseamnă doar un sprijin acordat pentru apicultori, ci și protejarea viitorului agriculturii, susținerea procesului de polenizare și consolidarea economiei rurale. Proiectul de lege adoptat astăzi reprezintă un ajutor real pentru cei care muncesc zi de zi pentru menținerea acestui sector strategic”, a spus Könczei Csaba, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură, deputat de Covasna.

„Apicultorii din România se confruntă astăzi nu doar cu efectele condițiilor meteorologice nefavorabile și ale creșterii costurilor de producție, ci și cu o concurență tot mai accentuată pe piața mierii, determinată de produsele de import. Producătorii locali oferă produse de calitate, sigure și de încredere, iar pentru a-și putea menține competitivitatea au nevoie de un sprijin predictibil din partea statului. Noua schema de ajutor de stat poate reprezenta un ajutor concret pentru apicultori, având în vedere că o stupină familială deține în medie aproximativ 50 de familii de albine, ceea ce înseamnă un sprijin anual de circa 750 de euro”, a zis Magyar Loránd-Bálint, deputat de Satu Mare, unul dintre inițiatorii legii.

