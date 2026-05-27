DCNews Stiri Parlamentul a votat împotriva vânzării companiilor de stat profitabile până în 2027
Data publicării: 27 Mai 2026

Parlamentul a votat împotriva vânzării companiilor de stat profitabile până în 2027
Autor: Ioan-Radu Gava

parlamentul romaniei aur Parlamentul României/ AUR. Sursa foto: Agerpres
Camera Deputaților a votat, miercuri, împotriva vânzării companiilor de stat profitabile din România până la finele anului 2027.

Acţiunile deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar nu mai pot fi înstrăinate până la 31 decembrie 2027, potrivit unui proiect de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaţilor în calitate de for legislativ decizional, scrie Agerpres.

S-au înregistrat 178 de voturi "pentru", 103 "împotrivă" şi opt abţineri.

Proiectul de lege vizează interzicerea înstrăinării acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută, până la 31 decembrie 2027. De asemenea, iniţiativa vizează suspendarea, până la aceeaşi dată, a tuturor operaţiunilor aflate în curs de realizare privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar.

Potrivit proiectului, se interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută. Aceste dispoziţii nu se aplică pentru acţiunile deţinute de stat la companiile, societăţile şi instituţiile de credit care înregistrează pierderi pe o perioadă de cinci ani consecutiv sau pentru care a fost deschisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvenţă, precum şi pentru acţiunile a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depăşeşte 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituţie de credit în parte, prevede un amendament.

În situaţia prevăzută de proiect, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, acţiunile deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţiile de credit, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar pot fi înstrăinate pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare autorizate conform legii. Dispoziţiile menţionate nu împiedică majorarea capitalului social prin emisiunea de acţiuni noi şi nici emisiunea de obligaţiuni convertibile în acţiuni, realizate în condiţiile legii, dacă aceste operaţiuni nu au ca obiect înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat şi se efectuează cu respectarea legislaţiei societare, a legislaţiei pieţei de capital, a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, precum şi a normelor privind ajutorul de stat, după caz, prevede un alt amendament.

Deputatul USR Alexandru-Paul Dimitriu a afirmat că proiectul este "antinaţional" şi "anticonstituţional" şi i-a acuzat pe iniţiatori "că vor să deţină în continuare monopolul şi să ţină în funcţii oameni care căpuşează bunurile".

"Avem în faţa noastră un proiect care este profund neconstituţional. Vorbim despre imixtiunea Parlamentului în atribuţiile constituţionale care aparţin exclusiv Guvernului. (...) Pe de altă parte, mai avem o problemă legată şi de faptul că prin acest proiect se instituie interdicţie de vânzare, practic o inalienabilitate pe bunurile care sunt proprietatea privată a statului. Deci, mare atenţie - nu vorbim despre bunurile proprietate publică care, evident, sunt inalienabile prin Constituţie, ci vorbim despre bunurile proprietate privată", a susţinut Dimitriu.

În replică, deputata S.O.S. România Virgina Vediaş a susţinut că Guvernul nu doar că se amestecă în activitatea Parlamentului, ci a 'înghiţit' Legislativul, transformându-l practic într-un Executiv. "De regulă, nu facem decât să aprobăm ordonanţe de adoptate de Guvern, aruncându-se practic în aer regimul delegării legislative. Asta nu e o ingerinţă? În al doilea rând, principiul inalienabilităţii este un principiu care guvernează într-adevăr regimul proprietăţii publice, însă avem un Cod administrativ care reglementează pentru prima dată proprietatea privată a statului şi a unităţilor teritoriale. (...) În al treilea rând, nici nu este vorba despre inalienabilitate absolută, sunt nişte măsuri temporare", a argumentat deputata.

Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat, la rândul său, în cadrul dezbaterilor, că "proiectul nu este despre protejarea interesului naţional, ci despre protejarea PSD-ismului".

"Un proiect susţinut de majoritatea PSD - AUR şi toate cozile de topor ale Rusiei sub deviza şi sloganul 'Nu ne vindem ţara'. (...) S-au dat cele mai mari tunuri posibile în ţara asta. Nu este decât un proiect de lege populist. Nu este despre protejarea interesului naţional, este despre protejarea PSD-ismului şi a controlului politic de tip pesedist", a declarat Sighiartău.

Deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu l-a calificat pe iniţiatorul proiectului, senatorul PSD Daniel Zamfir, drept un "ţânţar anofel, cu suflet de AUR-ist". "Nu vrea nimeni să vândă ţara. În felul acesta, o ţinem în loc subdezvoltată şi sub controlul politicienilor", a transmis el.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul iniţiat de PSD în şedinţa din 4 mai. 

