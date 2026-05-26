Imagini cu momentul în care un pompier este spulberat de un polițist, pe Defileul Dunării. Vinovatul avea 2,55g/l alcoolemie

În urma accidentului, polițistul a murit pe loc. Medicii au constatat că avea 2,55 g/l alcoolemie. Era în timpul liber când a lovit puternic o mașină care se deplasa pe sensul opus, condusă de un tânăr pompier. Duminică, a murit și acesta din urmă. A luptat pentru viața lui 10 zile.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul îngrozitor a avut loc în 15 mai. Era o zonă cu linie continuă. Cu viteză, în curbă, polițistul de 37 de ani a ajuns pe contrasens, unde se deplasa regulamentar o mașină condusă de un tânăr pompier de 22 de ani. În mașină, era și prietena lui. Ambii au ajuns în stare gravă la spital. Duminică, inima pompierului s-a oprit. Prietena lui încă se află în spital.

Polițistul se afla în timpul liber. Analizele făcute celor doi șoferi au arătat că acesta se afla aproape în comă alcoolică, având 2,55 g/l alcoolemie.

”Cine dorește să își ia rămas bun de la fiul meu, Drăguța Rista Alexandru, acesta va fi depus din această seară la capela din comuna Svinița iar înmormântarea va avea loc joi, 28 mai, începând cu ora 13”, a postat tatăl pompierului, pe Facebook.

Ultimul drum al lui Alex, cu onoruri militare: