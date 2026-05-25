Vatican vs. inteligența artificială. Papa Leon cere limitarea AI-ului în război

Tema folosirii inteligenței artificiale în conflictele militare a ajuns oficial în centrul atenției la Vatican. Papa Leon al XIV-lea a transmis unul dintre cele mai dure mesaje de până acum despre riscurile dezvoltării accelerate a tehnologiei AI și despre pericolul ca aceasta să ajungă să decidă cine trăiește și cine moare pe câmpul de luptă.

În primul său document major publicat după alegerea în fruntea Bisericii Catolice, Papa Leon avertizează că omenirea intră într-o perioadă extrem de sensibilă. Potrivit acestuia, inteligența artificială trebuie controlată strict și nu poate fi lăsată să depășească limitele morale sau responsabilitatea umană.

Vatican: AI-ul nu poate înlocui omul în deciziile de război

Mesajul a fost transmis printr-o enciclică, document oficial prin care papa își exprimă poziția asupra unor teme importante pentru societate. În text, Leon susține clar că sistemele bazate pe AI nu trebuie să primească autoritatea de a lua decizii letale.

Pontiful a atras atenția și asupra modului în care chatbot-urile și alte forme de inteligență artificială sunt tot mai des prezentate ca echivalente ale gândirii umane. Din perspectiva Vaticanului, această direcție este periculoasă.

Documentul reprezintă cea mai puternică poziție publică exprimată până acum de Biserica Catolică privind dezvoltarea tehnologiei AI și impactul ei asupra războiului, muncii și societății moderne. În același timp, mesajul ar putea tensiona relația dintre Vatican și statele care investesc masiv în sisteme autonome și arme bazate pe inteligență artificială. Mai mult, Papa a înființat și o comisie dedicată inteligenței artificiale.

Avertismentul despre armele autonome și AI

Enciclica are și o puternică dimensiune simbolică. Este primul astfel de document emis de Leon după alegerea sa, iar papa a ales să îl prezinte personal, un gest rar la Vatican. La eveniment a fost prezent și Christopher Olah, antreprenor canadian din domeniul tehnologiei și cofondator al companiei Anthropic.

În mesajul adresat episcopilor și credincioșilor catolici din întreaga lume, papa descrie dezvoltarea AI drept un punct de cotitură pentru civilizație. Nu vorbește doar despre tehnologie, ci despre felul în care aceasta poate schimba relația oamenilor cu responsabilitatea, moralitatea și chiar războiul.

Textul insistă asupra riscurilor reprezentate de armele autonome, de algoritmii care pot lua decizii fără intervenție umană și de eliminarea responsabilității directe din actele de război. Practic, Vaticanul avertizează că distanțarea omului de consecințele violenței poate coborî foarte mult pragul moral al conflictelor.

Control strict

Papa Leon nu cere interzicerea completă a tehnologiei AI. De altfel, experiența sa academică este una neobișnuită pentru un lider religios: are studii avansate în matematică și a predat fizica înainte de cariera religioasă.

Totuși, documentul subliniază că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie să rămână sub controlul principiilor etice și al unor legi clare. În opinia sa, noile tehnologii ar trebui să „servească cu adevărat umanitatea”, nu să reducă valoarea vieții umane sau să automatizeze violența.

„Niciun algoritm nu poate face războiul acceptabil din punct de vedere moral”, a transmis papa în enciclică. Liderul de la Vatican consideră că folosirea AI în scop militar trebuie supusă celor mai dure reguli etice și mecanisme de responsabilizare.

În finalul mesajului, avertismentul devine și mai direct. „Orice tehnologie care facilitează atacuri fără a vedea chipul ființelor umane reduce pragul moral al conflictului.” Declarația vine într-un moment în care tot mai multe guverne dezvoltă sisteme autonome bazate pe AI, iar dezbaterea despre rolul inteligenței artificiale în război și societate devine tot mai intensă la nivel global, conform Politico.

