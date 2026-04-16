Data publicării: 21:24 16 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

Google și Pentagonul poartă negocieri pentru un acord care ar permite utilizarea inteligenței artificiale în operațiuni guvernamentale și militare.

Google și Pentagonul negociază un acord secret pentru dezvoltarea AI între compania americană și Departamentul Apărării, potrivit unor informații publicate de The Information și preluate de Reuters. Discuțiile vizează integrarea modelelor de inteligență artificială Gemini în sisteme folosite în medii clasificate.

Dezvoltarea AI în zona militară

Sursele citate de publicația americană arată că înțelegerea aflată pe masă ar permite Pentagonului să utilizeze tehnologiile de inteligență artificială Google pentru „toate utilizările legale”. În practică, asta ar deschide accesul la instrumente AI în mai multe procese administrative și operaționale ale armatei americane.

În paralel, compania ar fi introdus condiții clare în cadrul discuțiilor. Google a cerut ca sistemele sale să nu fie folosite pentru supraveghere în masă pe teritoriul Statelor Unite și nici pentru dezvoltarea de arme autonome care nu implică control uman direct.

Atât Alphabet, cât și Pentagonul nu au oferit un punct de vedere oficial în momentul publicării informației.

Extinderea colaborărilor dintre Big Tech și Pentagon

Un eventual acord ar consolida relația dintre Google și instituțiile guvernamentale americane, într-un context în care Statele Unite accelerează adoptarea inteligenței artificiale pentru reducerea costurilor și eficientizarea activităților interne.

În același timp, administrația Trump a cerut redenumirea Departamentului Apărării în „Departamentul de Război”, o schimbare care încă are nevoie de aprobare legislativă.

Pe zona tehnologică, Pentagonul a desemnat recent sistemul Maven al companiei Palantir drept program de referință, accelerând integrarea AI în structurile sale militare.

Experimente anterioare și limitele impuse AI

Discuțiile cu Google vin după alte încercări similare ale Pentagonului. Un contract cu Anthropic a inclus două restricții majore: interzicerea utilizării AI în arme autonome și excluderea supravegherii în masă a cetățenilor americani.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a invocat Legea privind producția de apărare pentru a putea accesa tehnologiile companiei, chiar dacă aceasta nu ar fi fost de acord. El a avut și o întâlnire directă cu Dario Amodei, liderul Anthropic, subliniind dorința Pentagonului de a folosi AI „în toate scopurile legale”.

Totuși, oferta a fost respinsă de companie. Amodei a transmis clar poziția sa: „Amenințările nu ne schimbă poziția: nu putem, cu conștiință împăcată, să acceptăm cererea lor”.

