Răzvan Dumitrescu a plecat de la Antena 3 CNN. Duminică a fost ultima emisiune
Data publicării: 31 Mai 2026

Răzvan Dumitrescu a plecat de la Antena 3 CNN. Duminică a fost ultima emisiune
Autor: Anca Murgoci

Răzvan Dumitrescu, unul dintre cei mai experimentaţi jurnalişti din România, pleacă de la Antena 3 CNN.

După 16 ani de Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrescu a plecat de la acest post de televiziune. Jurnalistul a făcut anunțul în direct, în cadrul emisiunii sale de duminică seara.

„De 16 ani, realizez emisiuni la Antena 3, apoi la Antena 3 CNN. Au fost 16 ani intenși, conectat non-stop la evenimentele pe care le-am trăit împreună, cu sentimente contradictorii, cu emoție, alteori cu stupoare, revoltă sau furie. Reacții absolut normale la situații mai puțin normale sau chiar anormale, pe care vi le-am prezentat în tot acest timp. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și pentru încrederea pe care am simțit-o, în toți acești ani, din partea dumneavoastră.

Astăzi nu a fost doar ultima ediție a emisiunii „Subiectiv”, ci, în același timp, și ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor din redacție și întregii echipe pentru toți acești ani minunați. Gând bun tuturor și mult succes în continuare! Rămân în presă și voi fi mereu alături de voi, dar într-un alt mod. Veți afla detalii în curând. Mulțumesc, Antena 3 CNN, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, dragi telespectatori și, desigur, mulțumesc, dragi invitați”, a zis Răzvan Dumitrescu.

Răzvan Dumitrescu a fost inginer electronist, a lucrat la Electro Argeș până după Revoluție. N-a stat mult și a plecat la TV SOTI. Venise pentru un post de inginer de sunet. Marilena Rotaru, autoare de filme documentare, realizatoare de programe de televiziune și spectacole, l-a scos din rândul în care stătea pentru proba de angajare și i-a zis să vină, mai bine, să dea o probă de voce. Și uite așa, a început să prezinte jurnalul de seară cu Andreea Esca. 

După vreun an, a plecat la revista Zig Zag. Nimerise în televiziune dintr-o întâmplare. Voia să fie sunetist. Au urmat Flacăra, Curentul, Lumea Magazin și Mediafax, pe „politic”, radio PRO FM. Răzvan Dumitrescu a lucrat și la TVR, B1 TV și Realitatea TV.

De asemenea, Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac au fondat DC News. În prezent îl urmăriți la „Ce se întâmplă”, emisiunea pe care o realizează de ani buni la DC News.

În fiecare săptămâna, jurnalistul vă spune la DC News ce se întâmplă cu salariile, pensiile, alegerile, Guvernul, președintele.

„Ce se întâmplă” este o emisiune foarte analitică, pe bază de curiozități pe care le au oamenii, cititorii și telespectatorii. Este un format așezat care îți dă o idee despre ce se întâmplă sau despre ce se va întâmpla. 

Comentarii (2)

Vasile Olteanu   •   31 Mai 2026   •   23:43

Cu siguranță, plecarea d- lui Răzvan Dumitrescu, reprezinta o mare pierdere, pentru Antena - 3. Un jurnalist echidistant, un jurnalist de mare calitate, un OM de mare caracter.

Trusca Elena   •   31 Mai 2026   •   23:17

Profesionist,cu experienta,dar locul său ocupat deCătălina Porumbel(lu)arogantă,slab profesionistă dar cu spate,mai sînt exemplare,succes dl Dumitrescu ca peste tot în Romămia profesionisti sînt eliminati.

