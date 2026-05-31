€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Nicuşor Dan, mesaj pentru rezerviştii militari. Ce le-a cerut
Data publicării: 31 Mai 2026

Nicuşor Dan, mesaj pentru rezerviştii militari. Ce le-a cerut
Autor: Elena Aurel

imagine cu nicusor dan Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Rezervistului Militar.

Nicușor Dan a vorbit despre importanța consolidării rezervei militare în contextul provocărilor de securitate actuale. De asemenea, șeful statului a evidențiat rolul cooperării cu NATO și parteneriatul strategic cu SUA în asigurarea securității României.

"Onorăm astăzi, de Ziua Rezervistului Militar, loialitatea, devotamentul şi sacrificiile făcute în slujba ţării de către toate cadrele militare în rezervă şi în retragere. Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european şi global. În acest context, alocarea de resurse şi consolidarea rezervei militare naţionale potenţează forţa militară şi capacitatea de apărare şi descurajare. Cooperarea strânsă cu aliaţii din NATO şi Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanţii de securitate ale României din istorie, obţinute inclusiv prin implicarea rezerviştilor militari", a subliniat preşedintele.

VEZI ȘI: Nicușor Dan, către Nadia Comăneci: Vă mulțumesc că ați rămas o persoană vie

"Aveţi respectul şi aprecierea României"

Şeful statului a elogiat profesionalismul, spiritul de echipă şi curajul rezerviştilor militari.

"Aveţi respectul şi aprecierea României pentru modul în care aţi purtat cu cinste şi onoare uniforma militară, în cadrul misiunilor din ţară sau în teatrele de operaţii, alături de aliaţi şi parteneri, în Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, până în Africa şi Asia. Aţi avut o contribuţie esenţială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO şi ONU. Prin activitatea dumneavoastră, caracterizată de profesionalism, spirit de echipă şi curaj, reprezentaţi un exemplu demn de urmat pentru militarii activi şi tinerele generaţii. Sunteţi repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-şi consolida rezilienţa şi pentru a răspunde eficient provocărilor actuale", a afirmat preşedintele.

Nicușor Dan a transmis membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă şi în retragere urări cu prilejul acestei zile.

"Sunt convins că veţi rămâne mereu alături de rezerviştii voluntari şi de militarii activi, care au nevoie de experienţa dumneavoastră în misiunea de credinţă faţă de patrie. Vă doresc tuturor multă sănătate şi bucurii alături de cei dragi! La mulţi ani!", se mai arată în mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.

VEZI ȘI: Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
rezervisti
nato
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, anunță AIEA
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Nicușor Dan anunță la BBC că România nu se teme să meargă și mai departe: Expulzarea din țară a ambasadorului rus la București
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Nicuşor Dan, mesaj pentru rezerviştii militari. Ce le-a cerut
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 1-7 iunie 2026
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în 30 de județe din țară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 31 minute
Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
Publicat acum 6 ore si 58 minute
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 17 minute
BANCUL ZILEI: Soția devine materialistă
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Ce înseamnă Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close