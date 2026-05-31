Nicuşor Dan, mesaj pentru rezerviştii militari. Ce le-a cerut

Nicușor Dan a vorbit despre importanța consolidării rezervei militare în contextul provocărilor de securitate actuale. De asemenea, șeful statului a evidențiat rolul cooperării cu NATO și parteneriatul strategic cu SUA în asigurarea securității României.

"Onorăm astăzi, de Ziua Rezervistului Militar, loialitatea, devotamentul şi sacrificiile făcute în slujba ţării de către toate cadrele militare în rezervă şi în retragere. Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european şi global. În acest context, alocarea de resurse şi consolidarea rezervei militare naţionale potenţează forţa militară şi capacitatea de apărare şi descurajare. Cooperarea strânsă cu aliaţii din NATO şi Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanţii de securitate ale României din istorie, obţinute inclusiv prin implicarea rezerviştilor militari", a subliniat preşedintele.

"Aveţi respectul şi aprecierea României"

Şeful statului a elogiat profesionalismul, spiritul de echipă şi curajul rezerviştilor militari.

"Aveţi respectul şi aprecierea României pentru modul în care aţi purtat cu cinste şi onoare uniforma militară, în cadrul misiunilor din ţară sau în teatrele de operaţii, alături de aliaţi şi parteneri, în Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, până în Africa şi Asia. Aţi avut o contribuţie esenţială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO şi ONU. Prin activitatea dumneavoastră, caracterizată de profesionalism, spirit de echipă şi curaj, reprezentaţi un exemplu demn de urmat pentru militarii activi şi tinerele generaţii. Sunteţi repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-şi consolida rezilienţa şi pentru a răspunde eficient provocărilor actuale", a afirmat preşedintele.

Nicușor Dan a transmis membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă şi în retragere urări cu prilejul acestei zile.

"Sunt convins că veţi rămâne mereu alături de rezerviştii voluntari şi de militarii activi, care au nevoie de experienţa dumneavoastră în misiunea de credinţă faţă de patrie. Vă doresc tuturor multă sănătate şi bucurii alături de cei dragi! La mulţi ani!", se mai arată în mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.

