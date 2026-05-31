Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat

Una din piețele pe care sectorul energetic rus caută să se extindă este desigur China. În comparație cu cele 150 de miliarde de metri cubi pe care îi livra Europei, Federația Rusă livrează Chinei prin gazoductul Power of Siberia 1 aproximativ 35 de miliarde de metri cubi anual.

Marea miză a Kremlinului se numește Power of Siberia 2, o conductă de gaze naturale care ar trebui să transporte în viitor gaz rusesc din regiunea Yamal din Siberia către nordul Chinei, prin Mongolia. Noua conductă ar adăuga anual 50 de miliarde de metri cubi către China și deși nu ar acoperi pierderile masive generate de pierderea pieței europene, ar fi o gură de oxigen pentru bugetul rus.

Cu acest obiectiv măreț a plecat Vladimir Putin la Beijing în urmă cu două săptămâni, fără însă să fi fost realizat. Putin a părăsit Beijingul anulându-și celebra conferință pe care o face la finalul fiecărei vizite externe.

Rusia nu mai are aer, dragonul chinez nu i-l oferă

Ștefan Ciochinaru, profesor de științe politice și doctor în drept internațional, a explicat într-o ediție recentă a podcastului Obiectiv EuroAtlantic difuzat de DefenseRomania, acest șah geopolitic din care Rusia cu greu mai poate ieși.

„Cine vrea să înțeleagă ce s-a întâmplat cu adevărat la Beijing pe 20 mai când a fost Putin acolo, nu trebuie să se uite la declarația comună sau cele 40 de documente semnate pe cooperare, documente cu miză mică. Ci să se uite la singurul lucru care lipsește, acordul pe miza mare, care era Power of Siberia 2. E o conductă pe care rușii o vor cu orice preț căci nu mai au aer și voi explica de ce.

Rusia vindea Occidentului înainte de invazia din Ucraina peste 150 de miliarde de metri cubi de gaze pe an! Power of Sibera 1 livrează undeva în jur de 35 de miliarde de metri cubi pe an către China. Power of Sibera 2 e proiectat să transporte anual undeva la 50 de miliarde de metri cubi spre nordul Chinei. În comparație cu cele 150 de miliarde de metri cubi livrați anual Europei e o diferență majoră”, arată profesorul Ciochinaru.

De ce e blocat Power of Siberia 2? China a cerut Rusiei imposibilul, știind că Moscova nu poate spune „da”

Chinezii au pus o condiție. Pentru ca Power of Siberia să se facă, vor ca prețul cu care rușii vând gazul să fie la nivelul pieței interne, lucru imposibil căci gazul din gospodăriile ruse e subvenționat de stat. Concomitent, primele petroliere cu gaz american lichefiat au plecat spre China.

„Acordul a căzut căci Beijingul a cerut prețurile de pe piața internă rusă, dar a cerut imposibilul știind că face acest lucru. Deoarece prețurile de pe piața rusă sunt subvenționate ori statul rus poate subvenționa gazul pentru propria populație, dar nu și pentru 1 miliard și jumătate de chinezi. Beijingul a știut asta când a cerut-o. Când Putin se afla la Beijing deja patru petroliere de gaz natural lichefiat plecaseră din SUA către China”, explică profesorul Ștefan Ciochinaru.

Acesta arată că în ciuda resurselor uriașe de care Rusia dispune și capacității de a se dezvolta major, situația geopolitică în care a intrat singură și corupția endemică a statului rus, ține blocată Rusia, în timp ce economia ei se sufocă. Marele joc pentru supremație se va da între China și SUA, prima înțelegând că piața occidentală nu poate fi încoluită din perspectivă economică, așa cum rușii o simt pe pielea lor din perspectivă energetică.

„Refuzul chinezilor pentru Power of Siberia 2 și aceste prime gaze americane lichefiate spre China semnifică înlocuirea resurselor. Moscova opera gazul pentru chinezi ca o profunzime strategică, ceea ce e pentru ruși, dar Beijingul vede și a negociat pentru el ca și cum ar fi un consumabil, ceea ce și este în realitate.

De aici vine diferența uriașă de perspectivă căci 20 de ani Moscova a vândut Chinei ideea unei lumi multipolare pentru ca totul să eșueze acum deoarece China a înțeles un lucru elementar: Piața Occidentală nu poate fi înlocuită cu nimic”, a conchis profesorul Ștefan Ciochinaru.

