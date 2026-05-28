Mojtaba Khamenei, liderul din umbră al Iranului, acuză SUA și Israelul de un „plan orb”

Data publicării: 28 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, noul Ayatollah din Iran.
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Statele Unite ale Americii și Israelul de un „plan orb” de a destabiliza și a aduce Iranul „în genunchi”.

Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a declarat joi, 28 aprilie, că SUA şi Israel încearcă „să aducă ţara în genunchi”, după recentele înfruntări între cele două ţări şi Iran, cele mai grave de la intrarea în vigoare a armistiţiului, pe 8 aprilie, relatează AFP.

„Planul orb al duşmanului, după războiul impus, presiunile economice, asalturile politice şi propagandă, este de a crea divizare şi distrugere pentru a-şi ascunde înfrângerile militare şi a aduce ţara în genunchi”, a afirmat Mojtaba Khamenei, potrivit unei declaraţii scrise difuzate de televiziunea de stat.

În acest mesaj publicat cu prilejul aniversării Parlamentului iranian, liderul suprem a făcut apel încă o dată la unitate naţională şi la „coeziunea” iranienilor.

Mojtaba Khamenei, declarații din umbră

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a urmat în funcţie tatălui său Ali Khamenei, ucis în prima zi a loviturilor americano-israeliene pe 28 februarie, ceea ce a declanşat represalii ale Teheranului în întreaga regiune.

El însuşi rănit în aceste lovituri, nu a apărut în public de la acel moment.

liderul suprem a suferit „răni superficiale la faţă, la cap şi la picioare", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Sănătăţii.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat pe 13 martie că ayatollahul Khamenei este „rănit şi probabil desfigurat”.

Trei luni de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu

Conflictul, care astăzi, 28 mai, marchează trei luni de la izbucnire, face obiectul unor negocieri între SUA și Iran pentru ajungerea la un acord. Miercuri seară, președintele american Donald Trump declara că Strâmtoarea Ormuz, care rămâne un element esențial în rezolvarea conflictului, va rămâne „deschisă pentru toată lumea”.

„Sunt ape internaţionale. O vom supraveghea, dar nimeni nu o va controla”, a dat el asigurări.

Trump a făcut, totodată, o nouă confuzie în timpul declarațiilor oferite cu ocazia unei şedinţe de guvern la Casa Albă. El a ameninţat „pulveriza” Omanul, un aliat al Statelor Unite, confundând, se pare, sultanatul din Peninsula Arabică cu Iranul, țară pe care a atacat-o, pe 28 februarie, împreună cu Israelul.

„Omanul se va comporta ca ceilalţi, altfel va trebui să îi pulverizăm”, a spus el.

Iar preşedintele Statelor Unite nu e la prima greșeală de acest fel. El a mai confundat Iranul şi Venezuela în timpul aceleiaşi intervenţii publice. Mai mult, Trump a vorbit deja despre Albania în loc de Armenia, de exemplu, sau a evocat Islanda în loc de Groenlanda, notează Agerpres.

