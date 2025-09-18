Donald Trump spune că a încheiat războiul dintre „Aberbaijan” și Albania

Președintele american pare să nu fi reținut încă toate conflictele pe care le-a rezolvat pe plan internațional.

Și nu e prima dată când Donald Trump confundă Armenia cu Albania.

La conferința de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, desfășurată în condițiile vizitei sale de două zile în Marea Britanie, Donald Trump a ținut să precizeze, din nou, că a încheiat nu mai puțin de șapte conflicte în câteva luni, între care războiul dintre „Aberbaijan” și Albania. Ceea ce pare că nu a reținut președintele american - întrucât se află la a treia eroare de acest fel - este că Azerbaidjanul și Albania sunt două state aflate la o distanță de peste 2.000 de kilometri în linie dreaptă, iar conflictul dintre țările caucaziene nu are nicio legătură cu Albania, stat balcanic.

????Trump claimed he settled the conflict between “Aber-baijan” and Albania



Well, that’s a new one! pic.twitter.com/hqH7fUhpDr — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Aceeași greșeală, de trei ori într-o lună

Prima mențiune a războiului dintre „Aberbaijan” și Albania a apărut la finele lunii august, când Trump expunea numărul conflictelor rezolvate în primele șase luni ale celui de-al doilea său mandat în fruntea SUA. El a avut în mod repetat dificultăți în a pronunța corect numele statului „Azerbaidjan” în declarațiile sale, potrivit oc-media.

Președintele american i-a reunit la Casa Albă pe premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev, cei doi lideri semnând o declarație comună și parafând, dar nefiind încă semnat, un tratat de pace. Evenimentul a avut loc pe 8 august, în cadrul unui summit mediat de SUA, care vizează încheierea unui conflict de decenii între cele două țări din Caucazul de Sud.

A doua eroare de același gen a venit în urmă cu șase zile, când Trump a susținut, din nou, că a încheiat mai multe războaie, cel dintre „Aberbaijan” și Albania fiind unul dintre ele, potrivit euronews.

Albania este un stat situat în Peninsula Balcanică, care nu a fost implicat direct în conflicte recente. Țara menționată de Trump a fost afectată, însă, de războaiele din Balcani din anii ’90.

