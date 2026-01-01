Cutremur în Vrancea, în seara de Revelion

În ziua de 31 Decembrie 2025, la ora 20:48:09 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 137.4 km.Intensitate: I

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km NV de Buzau, 60km SE de Sfantu-Gheorghe, 61km V de Focsani, 64km E de Brasov, 74km NE de Ploiesti, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.