Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
Data actualizării: 00:11 10 Feb 2026 | Data publicării: 00:09 10 Feb 2026

Cum obții un năut mai aromat și mai cremos: Trucul unui bucătar
Autor: Darius Mureșan

naut mancare Sursa foto: Freepik, @freepik

Bucătarul Nandu Jubany a dezvăluit trucul pe care îl folosește pentru a obține un năut aromat și cu o textură mai cremoasă.

La Forumul Gastronomic Barcelona, bucătarul Nandu Jubany a profitat de ocazie pentru a vorbi despre rețete tipice catalane, cum ar fi tocănița catalană făcută cu năut, tăiței, legume, carne și orez.

În timpul explicației sale, acesta a dezvăluit trucul său pentru a obține un năut cu o textură mai aromată: „Înmuiem năutul peste noapte și a doua zi îl fierbem cu trei părți de apă obișnuită și o parte apă minerală”, a explicat bucătarul.

Pentru a găti năutul pentru această rețetă, ar folosi 50 de grame de ceapă și 40 de grame de morcov tocat, 360 ml de apă și 900 ml de apă minerală. Potrivit bucătarului, dacă lași aceste ingrediente să fiarbă aproximativ 3 ore, vei obține un năut perfect. Ce face apa minerală? Mineralele din acest tip de apă conferă năutului o textură mai cremoasă, potrivit 20minutos.es.

VEZI ȘI:  Alimentul campion la conținutul de fibre. Mihaela Bilic: Ar trebui să îl mâncăm măcar de două ori pe săptămână

De ce să mănânci năut

Năutul este un tip de leguminoasă cultivată în peste 50 de țări din întreaga lume. În general, este uscată pentru o depozitare ușoară pe termen lung, apoi rehidratată sau conservată. Are numeroase beneficii, deoarece este o sursă ieftină de proteine, micronutrienți și fibre, precum și carbohidrați cu eliberare lentă, care susțin nivelul de energie și controlul glicemiei.

Proteinele și fibrele din năut pot ajuta la menținerea apetitului sub control. Ele acționează împreună pentru a încetini digestia, ceea ce ajută la promovarea senzației de sațietate. În plus, proteinele pot crește nivelurile hormonilor care reduc apetitul din organism. 

Năutul conține izoflavone, un tip de polifenol antioxidant - adică poate preveni deteriorarea ADN-ului - și antiinflamator, care ajută la reducerea riscurilor de boli inflamatorii, cum ar fi bolile de inimă și diabetul de tip 2. De asemenea, izoflavonele sunt cunoscute pentru reducerea simptomelor menopauzei, cum ar fi bufeurile, la unele femei.

Năutul poate ajuta la gestionarea greutății datorită efectelor sale de sățietate. Proteinele și fibrele din năut pot reduce pofta de mâncare, ceea ce poate reduce aportul caloric la mese.

