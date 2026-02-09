€ 5.0934
DCNews Stiri Michelle Obama domină streamingul la lansarea documentarului „Melania”
Data publicării: 23:55 09 Feb 2026

Michelle Obama domină streamingul la lansarea documentarului „Melania”
Autor: Dana Mihai

michelle-obama-rupe-tacerea-cu-privire-la-o-posibila-candidatura-la-presedintie-in-2024--democratii-nemultumiti-o-indeamna-sa-candideze-in-locul-lui-biden_46131100 Fosta primă doamna a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama. Sursa Foto: Agerpres

„Becoming”, documentarul despre Michelle Obama, a înregistrat o creștere de 13.300% a audienței pe Netflix în weekendul premierei filmului despre Melania Trump.

Documentarul despre fosta Primă Doamnă a SUA, Michelle Obama, filmat în 2020 şi intitulat "Becoming", a înregistrat o creştere de 13.300% a audienţei pe Netflix în weekendul în care filmul despre actuala Primă Doamnă, Melania Trump, produs de Amazon, a avut premiera în cinematografe, relatează vineri EFE.

Conform cifrelor transmise de furnizorul de date despre divertisment Luminate şi publicate de presa locală, documentarul despre Michelle Obama şi perioada petrecută la Casa Albă a ajuns la 47,5 milioane de minute de vizionare pe Netflix între 30 ianuarie şi 1 februarie (data lansării în cinematografe a documentarului despre Melania), după ce în weekendul precedent înregistrase doar 354.000 de minute de vizionare.

Povestea de după Casa Albă

"Becoming", numit după memoriile publicate de fosta primă doamnă în 2018, a oferit o "privire excepţională şi intimă asupra vieţii sale" după ce soţul ei şi-a încheiat mandatul, potrivit Netflix.

Documentarul despre actuala Primă Doamnă, soţia lui Donald Trump, intitulat "Melania", a avut premiera în cinematografele din întreaga lume vineri, 30 ianuarie.

Citește și: Cum ar putea Trump să pună mâna pe Groenlanda. Varianta ca pe vremuri: Să-l însoare pe Barron cu Prințesa Isabella a Danemarcei

Filmul, regizat de Brett Ratner, a fost achiziţionat de Amazon MGM Studios pentru 40 de milioane de dolari şi a costat încă 35 de milioane de dolari pentru promovare şi publicitate, potrivit revistei People.

Încasări peste așteptări

Documentarul "Melania" a avut încasări de 7,04 milioane de dolari în weekendul de deschidere, depăşind estimările de box office făcute anterior de experţi.

Totodată, 70% dintre cumpărătorii de bilete în weekendul de deschidere al filmului "Melania" au fost femei, iar 72% aveau peste 70 de ani.

Potrivit publicaţiei The Hollywood Reporter (THR), deşi compararea veniturilor din box office cu audienţa din streaming este cumva forţată, documentarele despre primele doamne, care sunt adesea în conflict una cu cealaltă, sunt un bun exemplu al polarizării politice actuale din Statele Unite.

Este de aşteptat ca documentarul "Melania", cu materiale suplimentare, să ajungă pe Prime Video, serviciul de streaming deţinut de Amazon, în următoarele săptămâni, deşi o dată de lansare nu a fost încă stabilită, subliniază THR.

