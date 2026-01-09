€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Cum ar putea Trump să pună mâna pe Groenlanda. Varianta ca pe vremuri: Să-l însoare pe Barron cu Prințesa Isabella a Danemarcei
Data publicării: 10:20 09 Ian 2026

Cum ar putea Trump să pună mâna pe Groenlanda. Varianta ca pe vremuri: Să-l însoare pe Barron cu Prințesa Isabella a Danemarcei
Autor: Ioan-Radu Gava

Reacția oficială a Casei Albe despre Groenlanda. Planul lui Donald Trump Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

O idee „ca pe vremuri“ îi sugerează lui Donald Trump să-l căsătorească pe fiul său cel mic, Barron, cu Prințesa Isabella a Danemarcei, pentru a pune mâna pe Groenlanda.

O propunere apărută pe rețeaua de socializare X în aceste zile îi sugerează lui Donald Trump să-l căsătorească pe fiul său cel mic, Barron, cu Prințesa Isabella a Danemarcei, iar Groenlanda să fie oferită Statelor Unite ca „zestre”. Postarea a fost văzută de peste cinci milioane de oameni.

Atât Statele Unite ale Americii, cât și Danemarca sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice și sunt protejate de Articolul 5. Dacă SUA și-ar îndrepta armata împotriva unui stat NATO, esența alianței ar fi sfâșiată.

Contul @cinceitta2030, care are peste 75.000 de urmăritori pe X, cu o biografie intitulată „Satiră metapolitică”, a publicat postarea privitoare la căsătoria dintre Barron Trump și Prințesa Isabella a Danemarcei.

CITEȘTE ȘI               -               Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA

„Soluția diplomatică simplă este ca Barron Trump să se căsătorească cu Prințesa Isabella a Danemarcei, iar Groenlanda să fie dată Americii ca plată de zestre”, se arată în postarea care a fost vizualizată de 5,3 milioane de ori.

Prințesa Isabella este fiica Regelui Frederik al X-lea și a Reginei Maria. Tânăra de 18 ani este a doua în linia de succesiune la tronul danez. De cealaltă parte, Barron Trump, singurul copil al președintelui Donald Trump și al primei doamne Melania Trump, are 19 ani și studiază la Școala de Afaceri Stern a Universității din New York.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
printesa isabella
danemarca
barron trump
groenlanda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?
Publicat acum 24 minute
Ce anunț a făcut managementul lui Tom Jones și de ce îi vizează pe fani
Publicat acum 26 minute
Trump urmează să viziteze Ungaria: Viktor Orban publică o scrisoare primită din SUA / foto în articol
Publicat acum 27 minute
Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur
Publicat acum 55 minute
Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close