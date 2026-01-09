Cum ar putea Trump să pună mâna pe Groenlanda. Varianta ca pe vremuri: Să-l însoare pe Barron cu Prințesa Isabella a Danemarcei

O propunere apărută pe rețeaua de socializare X în aceste zile îi sugerează lui Donald Trump să-l căsătorească pe fiul său cel mic, Barron, cu Prințesa Isabella a Danemarcei, iar Groenlanda să fie oferită Statelor Unite ca „zestre”. Postarea a fost văzută de peste cinci milioane de oameni.

Atât Statele Unite ale Americii, cât și Danemarca sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice și sunt protejate de Articolul 5. Dacă SUA și-ar îndrepta armata împotriva unui stat NATO, esența alianței ar fi sfâșiată.

Contul @cinceitta2030, care are peste 75.000 de urmăritori pe X, cu o biografie intitulată „Satiră metapolitică”, a publicat postarea privitoare la căsătoria dintre Barron Trump și Prințesa Isabella a Danemarcei.

„Soluția diplomatică simplă este ca Barron Trump să se căsătorească cu Prințesa Isabella a Danemarcei, iar Groenlanda să fie dată Americii ca plată de zestre”, se arată în postarea care a fost vizualizată de 5,3 milioane de ori.

Prințesa Isabella este fiica Regelui Frederik al X-lea și a Reginei Maria. Tânăra de 18 ani este a doua în linia de succesiune la tronul danez. De cealaltă parte, Barron Trump, singurul copil al președintelui Donald Trump și al primei doamne Melania Trump, are 19 ani și studiază la Școala de Afaceri Stern a Universității din New York.