Relația și banii: Cum ne gestionăm finanțele în cuplu? Avocata Ana Maria Udriște: Iubirea se termină exact când începe tranzacția

Avocata Maria Udriște a declarat, în exclusivitate pentru DC NEWS, că "iubirea se termină exact când începe tranzacția". Ea vorbit despre cum ar trebui cuplurile să își gestioneze banii pe care îi agonisesc la comun, în contextul unui studiu BCR, realizat de Cult Market Research cu ocazia Dragobete, care arată că în România tinerii preferă să gestioneze finanţele în cuplu, iar 40% dintre ei au avut cel puţin o discuţie tensionată din cauza banilor.

În plus, potrivit aceluiași studiu, 30% dintre bărbaţi spun că au bani puşi deoparte fără ştirea partenerului, comparativ cu 20% dintre femei, tendinţa fiind mai accentuată în rândul celor mai tineri. Totodată, potrivit datelor, 36% dintre tineri au spus că o ceartă despre bani le-a afectat intimitatea.

Avocata Ana Maria Udriște: Nu putem să separăm iubirea de tranzacțiile financiare

"Dacă mă întrebați pe mine, iubirea se termină exact când începe tranzacția, respectiv din primul moment când începem să devenim serioși financiar și începem să plănuim un viitor împreună.

Adică mi se pare că, mai ales la generația Z de acum, unde am văzut că este foarte complicat să trăim singuri în zilele noastre pentru că avem cheltuieli din ce în ce mai mari, practic nu putem să separăm iubirea de tranzacțiile financiare pentru că este practic o parte din relație și din iubire", a declarat avocata Maria Udriște pentru DC NEWS.

"Acum intrăm într-o relație ca să ne permitem să stăm într-o chirie, nu să ne luăm o casă"

"La generațiile anterioare se vorbea despre faptul că ne căsătorim ca să ne putem lua o casă. Astăzi se mai aplică asta?", a întrebat-o jurnalistul Florin Răvdan.

"Nu, acum intrăm într-o relație ca să ne permitem să stăm într-o chirie, nu să ne luăm o casă. Sau măcar să luăm o mașină, ar fi o idee. Citeam un alt studiu, apropo de chestia asta, care arăta că în ultima perioadă cheltuielile noastre de trai zilnic au crescut atât de mult, încât ne este tot mai greu să avem totuși o independență financiară ca persoană unică. Tocmai de aceea mi se pare că este din ce în ce mai important să avem o claritate în momentul în care intrăm într-o relație, inclusiv în legătură cu ce bani ne punem la comun, cum îi punem la comun, cum îi folosim și bineînțeles, toate metodele de protecție pentru momentul când la un moment dat ne separăm", a mai explicat avocata.

Ana Maria Udriște: Sfatul meu e ca niciodată să nu punem toți banii la comun

Întrebată ce bani ar trebui să pună cuplurile la comun, aceasta a spus: "Sfatul meu personal e ca niciodată să nu punem toți banii la comun. Nu înseamnă că avem mai puțină încredere în persoana de lângă noi, că e o iubire mai mică sau orice altceva, nu, ci pur și simplu mi se pare că întotdeauna fiecare persoană trebuie să aibă puțină independență financiară și, mai mult, atât timp cât nu avem mecanisme legale 100% încât să putem controla banii care pelacă dintr-un cont comun și autorizările noastre pe acel cont... știi cum e, iubirea este frumoasă, dar până la urmă fiecare persoane își ia propriile decizii. Tocmai de asta cred că trebuie să gândim de la bun început un buget care să fie comun, pe care bineînțeles îl putem ajusta pe parcursul relației".