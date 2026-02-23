Jurnalista Simona Gheorghe acuză o campanie de denigrare lansată de USR la adresa ei: "Cu atitudinea asta veți rămâne mereu un partid balama"

Jurnalista RomâniaTV Simona Gheorghe acuză USR că a început o campanie de denigrare la adresa ei, denaturând realitatea cu montaje din emisiunile sale. Totul ar fi pornit de la o emisiune de zilele trecute în care fostul senator Dumitru Pelican și actualul consilier general Diana Mardarovici au început să se certe, de la zăpadă, și, deși jurnalista a aplanat conflictul și chiar i-a închis microfonul lui Pelican pentru jignirile pe care le adresa, deputatul USR Iulian Lorincz a reapins conflictul la scurt timp. Ulterior, cei din USR ar fi început să răspândească pasaje tăiate din emisiune pentru a sugera, în mod fals, că jurnalista nu a intervenit în timpul acelei emisiuni pentru a pune stop scandalului.

Deputatul USR Iulian Lorincz, despre care Simona Gheorghe spune că a reaprins intenționat conflictul, a susținut ulterior că va sesiza CNA, pe motiv că ar fi fost agresat verbal și calomniat de către Pelican în studioul România TV.

"Nu m-am lăsat niciodată intimidată de politicieni aflați vremelnic la putere. Nici de Adrian Năstase care mă pândea cu armata de avocați că scriam despre casa lui din Zambaccian, nici de Traian Băsescu când mă punea la punct public și insinua că aș lucra într-un serviciu secret. Nici de Sorin Oprescu când îmi spunea: Dacă vei fi pe masa mea de operație uite așa te tai de sus în jos... și nici de mulți alții care m-au amenințat!

Simona Gheorghe: USR a pornit motoarele să mă denigreze denaturând realitatea cu montaje din emisiunile mele

Sau mai grav, m-au bruscat. Așa cum a făcut Ionuț Mosteanu de la USR în ziua lansării Elenei Lasconi pentru Cotroceni! Vă spun sincer, pe toți acești politicieni i-am ignorat la momentele respective!

Viața în politică e atât de urată! Îi transformă uneori în oameni de calitate proastă! Cu atât mai mult nu mă las intimidată nici acum de armata USR și postacii lor! Și-au pornit motoarele să mă denigreze denaturând realitatea cu montaje din emisiunile mele. Timpul le rezolva pe toate! Eu așa gândesc: răbdare, calm... și încet, încet oamenii vor vedea și vor cerne mizerabilii din politică. Sunt mulți, vă asigur!

Politicienii care s-au certat în direct la TV de la zăpada căzută

Într-una din emisiunile mele, zilele trecute, fostul senator Dumitru Pelican și actualul consilier general Diana Mardarovici s-au certat pronind de la zăpada căzută.

Fostul senator s-a enervat, dar când a început atacurile și jignirile la adresa doamnei l-am rugat să se oprească, nu i-am permis să meargă în continuare cu atacurile! I-am tăiat și microfonul, l-am amenințat că îl dau și afară din studio.

Avem în emisiune și un deputat USR... Iulian Lorincz, care a asistat la ceea ce se întâmplase și a încercat să îl pună la punct pe fostul senator, deși depășisem conflictul. Lucru care l-a enervat și mai rău și a început un nou scandal. Alte jigniri, alte atacuri! Pentru că USR asta face. Și în politică amplifică conflictele în care sunt implicați alții în loc să le aplaneze! Să pară ei salvatori, când de fapt sunt niște profitori!

Cum a ajuns USR "să denatureze realitatea"

Acum au ajuns să denatureze realitatea sugerând în pasajele tăiate și montate din emisiune că eu nu am intervenit! Sincer, nu stau să dau replici prefăcuților și perfizilor de la USR... Le spun doar atât: denaturarea adevărului vă va costa politic! Nu după emisiunea mea... Așa faceți și cu țara la conducerea căreia vă aflați, deși scorul luat la ultimele alegeri e mic rău! Cu atitudinea asta veți rămâne mereu un partid balama. Nu poți construi nimic pe minciună și încercând să schimbi realitatea ca să pari tu un salvator deși ești un intrigant!

Eu cer public doar atât: Consiliul National al Audiovizualului să se autosesizeze! Pe scurt, CNA să vina să mă ia! De fapt, merg eu în ședința lor publica și rog vicepreședintele CNA să pună cât mai curând pe ordinea de zi emisiunea mea! Nu sunt perfectă! Știu...am și eu minusurile mele. Care nu sunt deloc puține. Dar nu sunt nici prefăcută și nici perfidă ca cei mai mulți din USR!", a scris Simona Gheorghe pe pagina sa de Facebook.