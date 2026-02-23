€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Jurnalista Simona Gheorghe acuză o campanie de denigrare lansată de USR la adresa ei: "Cu atitudinea asta veți rămâne mereu un partid balama"
Data actualizării: 12:36 23 Feb 2026 | Data publicării: 11:29 23 Feb 2026

Jurnalista Simona Gheorghe acuză o campanie de denigrare lansată de USR la adresa ei: "Cu atitudinea asta veți rămâne mereu un partid balama"
Autor: Doinița Manic

imagine cu Simona Gheorghe, jurnalista Romania TV Campania de denigrare lansată de USR ar fi pornit după una dintre emisiunile Simonei Gheorghe la România TV de zilele trecute. Foto: Facebook Simona Gheorghe

Jurnalista RomâniaTV Simona Gheorghe spune că USR încearcă să o denigreze denaturând realitatea cu montaje din emisiunile ei.

Jurnalista RomâniaTV Simona Gheorghe acuză USR că a început o campanie de denigrare la adresa ei, denaturând realitatea cu montaje din emisiunile sale. Totul ar fi pornit de la o emisiune de zilele trecute în care fostul senator Dumitru Pelican și actualul consilier general Diana Mardarovici au început să se certe, de la zăpadă, și, deși jurnalista a aplanat conflictul și chiar i-a închis microfonul lui Pelican pentru jignirile pe care le adresa, deputatul USR Iulian Lorincz a reapins conflictul la scurt timp. Ulterior, cei din USR ar fi început să răspândească pasaje tăiate din emisiune pentru a sugera, în mod fals, că jurnalista nu a intervenit în timpul acelei emisiuni pentru a pune stop scandalului.

Deputatul USR Iulian Lorincz, despre care Simona Gheorghe spune că a reaprins intenționat conflictul, a susținut ulterior că va sesiza CNA, pe motiv că ar fi fost agresat verbal și calomniat de către Pelican în studioul România TV. 

"Nu m-am lăsat niciodată intimidată de politicieni aflați vremelnic la putere. Nici de Adrian Năstase care mă pândea cu armata de avocați că scriam despre casa lui din Zambaccian, nici de Traian Băsescu când mă punea la punct public și insinua că aș lucra într-un serviciu secret. Nici de Sorin Oprescu când îmi spunea: Dacă vei fi pe masa mea de operație uite așa te tai de sus în jos... și nici de mulți alții care m-au amenințat!

Simona Gheorghe: USR a pornit motoarele să mă denigreze denaturând realitatea cu montaje din emisiunile mele

Sau mai grav, m-au bruscat. Așa cum a făcut Ionuț Mosteanu de la USR în ziua lansării Elenei Lasconi pentru Cotroceni! Vă spun sincer, pe toți acești politicieni i-am ignorat la momentele respective!

Viața în politică e atât de urată! Îi transformă uneori în oameni de calitate proastă! Cu atât mai mult nu mă las intimidată nici acum de armata USR și postacii lor! Și-au pornit motoarele să mă denigreze denaturând realitatea cu montaje din emisiunile mele. Timpul le rezolva pe toate! Eu așa gândesc: răbdare, calm... și încet, încet oamenii vor vedea și vor cerne mizerabilii din politică. Sunt mulți, vă asigur!

Politicienii care s-au certat în direct la TV de la zăpada căzută

Într-una din emisiunile mele, zilele trecute, fostul senator Dumitru Pelican și actualul consilier general Diana Mardarovici s-au certat pronind de la zăpada căzută.

Fostul senator s-a enervat, dar când a început atacurile și jignirile la adresa doamnei l-am rugat să se oprească, nu i-am permis să meargă în continuare cu atacurile! I-am tăiat și microfonul, l-am amenințat că îl dau și afară din studio.

Avem în emisiune și un deputat USR... Iulian Lorincz, care a asistat la ceea ce se întâmplase și a încercat să îl pună la punct pe fostul senator, deși depășisem conflictul. Lucru care l-a enervat și mai rău și a început un nou scandal. Alte jigniri, alte atacuri! Pentru că USR asta face. Și în politică amplifică conflictele în care sunt implicați alții în loc să le aplaneze! Să pară ei salvatori, când de fapt sunt niște profitori!

Cum a ajuns USR "să denatureze realitatea"

Acum au ajuns să denatureze realitatea sugerând în pasajele tăiate și montate din emisiune că eu nu am intervenit! Sincer, nu stau să dau replici prefăcuților și perfizilor de la USR... Le spun doar atât: denaturarea adevărului vă va costa politic! Nu după emisiunea mea... Așa faceți și cu țara la conducerea căreia vă aflați, deși scorul luat la ultimele alegeri e mic rău! Cu atitudinea asta veți rămâne mereu un partid balama. Nu poți construi nimic pe minciună și încercând să schimbi realitatea ca să pari tu un salvator deși ești un intrigant!

Eu cer public doar atât: Consiliul National al Audiovizualului să se autosesizeze! Pe scurt, CNA să vina să mă ia! De fapt, merg eu în ședința lor publica și rog vicepreședintele CNA să pună cât mai curând pe ordinea de zi emisiunea mea! Nu sunt perfectă! Știu...am și eu minusurile mele. Care nu sunt deloc puține. Dar nu sunt nici prefăcută și nici perfidă ca cei mai mulți din USR!", a scris Simona Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania tv
simona gheorghe
usr
Iulian Lorincz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
”Imaginați-vă o Românie în care părinții primesc SMS cu momentul în care copilul trebuie vaccinat”. Semnalul Cristinei Pricop (Sanofi): Am uitat ce evităm. 350.000 de copii paralizau anual!
Publicat acum 22 minute
Prevenția în sănătate: de la cheltuială bugetară la investiție strategică în economia României
Publicat acum 35 minute
Examenele naționale – simulări, subiecte, noutăți. Prof. Bogdan Cristescu, la DC Edu - Video
Publicat acum 45 minute
Coaliția de guvernare decide banii țării. Moment de răscruce pentru Guvern? Bogdan Chirieac: Ar fi prima dată în lume când s-ar întâmpla așa ceva
Publicat acum 1 ora si 22 minute
ANAF verifică 62 de firme de pază pentru taxe și contribuții neachitate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 50 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Semnal de alarmă din BNR, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Singura alternativă
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Avionul HiSky, care s-a întors pe Otopeni, a decolat spre Hurghada, luni dimineață. Pasagerii au stat toată noaptea pe aeroport
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close