Scene ca de război în Mexic, după uciderea unui șef de cartel. SUA, avertisment pentru cetățeni (FOTO)

Statele Unite au lansat, duminică, un apel cetăţenilor americani prezenţi în mai multe zone ale Mexicului, inclusiv destinaţii turistice, să „se adăpostească până la noi ordine” din cauza intensificării violenţelor în ţară după moartea unui important şef de cartel ucis de armată, notează AFP.

„Din cauza operaţiunilor de securitate în curs, a blocajelor rutiere şi a activităţilor criminale, cetăţenii americani din zonele menţionate trebuie să se adăpostească până la noi ordine”, a indicat ambasada americană în Mexic pe site-ul său.

Blocaj în Mexic, după declanșarea violențelor

Mai multe zone ale ţării sunt afectate, inclusiv oraşe turistice populare precum Cancun, Guadalajara şi Oaxaca, precum şi statul Baja California.

Această alertă din partea autorităţilor americane vine după ce armata mexicană l-a ucis duminică pe puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera, alias El Mencho, şeful cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG) în cursul unei operaţiuni militare.

Companiile aeriene americane United, Southwest şi Alaska, precum şi cele canadiene Air Canada şi WestJet/Sunwing au anunţat în declaraţii separate anularea zborurilor către Puerto Vallarta, Guadalajara şi Manzanillo.

Unele avioane au fost nevoite să se întoarcă în timp ce se aflau deja în drum spre Mexic, au precizat mai multe companii aeriene.

Uciderea lui El Mencho a creat haos în țară

Moartea lui El Mencho constituie una din loviturile cele mai dure date traficului de droguri după arestarea fondatorilor cartelului Sinaloa, Joaquin Guzma „El Chapo” și Ismael „Mayo” Zambada, aflați în detenție în SUA. Decesul a fost anunțat de publicațiile El Universal și Reforma, precum și de canalul Televisa.

Bărbați înarmați au blocat, cu mașini, camioane și autobuze incendiate, axe rutiere din câteva state, printre care Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas și Guanajuato. Au fost incendiate, de asemenea, farmacii și mici magazine.

Cartelul lui Osegura s-a format în 2009 și a devenit unul din cele mai violente din Mexic, potrivit Departamentului de Justiție al SUA, notează Agerpres.

Citește și: Kim Jong Un, liderul nord-coreean, reales la conducerea Partidului Muncitorilor (KCNA)