DCNews Vremea Se încălzește, dar vin ploile. Regiunile în care va continua să ningă. Florinela Georgescu, prognoza ANM
Data actualizării: 12:33 23 Feb 2026 | Data publicării: 10:28 23 Feb 2026

Se încălzește, dar vin ploile. Regiunile în care va continua să ningă. Florinela Georgescu, prognoza ANM
Autor: Iulia Horovei

ploi vreme cod anm prognoza Imagine cu o femeie care merge prin ploaie. Sursa foto: Agerpres

Deși valorile temperaturilor cresc în această săptămână, se vor înregistra precipitații în toate regiunile țării, în unele zone fiind așteptate ninsori.

„În niciun caz” nu vom mai avea, curând, episoade asemenea celor de săptămâna trecută, cu ninsori și viscol, potrivit directoarei de prognoză a ANM, Florinela Georgescu: „Presiunea atmosferă este în creștere”, a spus aceasta. 

Totuși, nu este exclus ca în luna martie sau aprilie să cunoaștem din nou perioade cu ninsori.

„Este greu de spus dacă nu vom mai avea niciun episod cu ninsori mai importante, cel puțin în partea de Sud a țării, pentru că anii trecuți ne-au obișnuit cu scurte episoade cu aspect de iarnă, chiar și în luna martie și prima parte a lunii aprilie. Dar, decomandată, nu vom mai avea, în curând, un astfel de episod, nu pe parcursul acestei săptămâni”, a explicat Florinela Georgescu, director ANM, la Digi24.

Precipitații în prima parte a săptămânii. Ninsori așteptate la munte

Va fi o săptămână specifică perioadei de trecere de la iarnă spre primăvară. Vom avea oscilații ale valorilor termice, precipitații sub toate formele. Acestea se vor extinde, astăzi, înspre Vest. Vor cuprinde toată partea de Nord a teritoriului. Ploi în regiunile joase, din Vest și Centru, care pot avea și caracter de aversă.

În zona montană, însă, încă mai este de așteptat să ningă, mai ales în zona mai înaltă. Vor fi și intensificări ale vântului. Astăzi, în Carpații Occidentali și în partea de Nord a Orientalilor. Mâine și mâine-noapte, și în celelalte masive montane. Se pot acumula izolat și cantități mai importante de apă, de 15-20 l/mp, în special în Maramureș. 

În Sud, regiunea cea mai afectată în ultima săptămână, precipitațiile de așteptat vor fi, în general, slabe. Ploi pe parcursul zilelor următoare și trecător lapoviță, poate și ninsoare pe parcursul nopților. Sub influența stratului de zăpadă existent, în Muntenia cel puțin, temperaturile încă se mențin mai modeste.

Ne așteptăm, astăzi, la valori între 3-13 grade Celsius. Cele mai coborâte vor fi în Muntenia, sub influența stratului de zăpadă. Cele mai ridicate vor fi în Vest. Zilele viitoare, regiunile vestice și centrale ale țării vor avea cele mai ridicate valori de temperaturi în cursul zilelor. În a doua parte a săptămânii, când vom avea mai puține precipitații, posibil ca nopțile să fie mai senine și, atunci, temperaturile să fie încă destul de scăzute, sub 0 grade, în mare parte a țării”, a mai punctat aceasta. 

Citește și: Una caldă, una rece de la vârful ANM! Schimbări bruște de vreme în martie: inclusiv episoade de iarnă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ninsori
temperaturi
anm
florinela georgescu
precipitatii
