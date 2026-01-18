€ 5.0894
|
$ 4.3816
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Vremea Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade
Data publicării: 12:05 18 Ian 2026

Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade
Autor: Giorgi Ichim

vremea-bucuresti vremea meteo - Foto: Freepik @amreennasir1150

Prognoza meteo în săptămâna 18 - 22 ianuarie. Uite cum va fi vremea în București.

 

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 18.01.2026 Ora 08:00 - 19.01.2026 Ora 08:00

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții de fulguială. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -6... -5 grade, iar cea minimă va fi de -10...-9 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 19.01.2026 Ora 08:00 - 20.01.2026 Ora 08:00

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -5...-4 grade, iar cea minimă va fi de -13...-10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 20.01.2026 Ora 08:00 - 21.01.2026 Ora 10:00

Vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea.Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 0...1 grad, iar cea minimă va fi de -11...-8 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.01.2026 Ora 10:00 - 22.01.2026 Ora 08:00

Valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente însă dimineața va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor precipitații slabe mixte cu depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă va fi de -4...-2 grade.

În intervalul 18 ianuarie ora 10 - 22 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.

În intervalul 18 ianuarie ora 10 - 18 ianuarie ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de scăzute.

În intervalul 18 ianuarie ora 20 - 19 ianuarie ora 10 municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează vreme geroasă.

În intervalul 19 ianuarie ora 10 - 19 ianuarie ora 20 municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de scăzute.

În intervalul 19 ianuarie ora 20 - 20 ianuarie ora 10 municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează vreme geroasă.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
meteo
vremea bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR
Publicat acum 56 minute
Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Duelul Weber–Garcia din Parlamentul European îi pune probleme Ursulei von der Leyen. Legătura cu Cioloş
Publicat acum 1 ora si 5 minute
200.000 de gospodării, fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Publicat acum 1 ora si 42 minute
3 români au murit în fiecare zi din 2025 pe şosele. Cifre înfiorătoare de la IGPR
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close