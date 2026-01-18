Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 18.01.2026 Ora 08:00 - 19.01.2026 Ora 08:00

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții de fulguială. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -6... -5 grade, iar cea minimă va fi de -10...-9 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 19.01.2026 Ora 08:00 - 20.01.2026 Ora 08:00

Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -5...-4 grade, iar cea minimă va fi de -13...-10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 20.01.2026 Ora 08:00 - 21.01.2026 Ora 10:00

Vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea.Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 0...1 grad, iar cea minimă va fi de -11...-8 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.01.2026 Ora 10:00 - 22.01.2026 Ora 08:00

Valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente însă dimineața va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor precipitații slabe mixte cu depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă va fi de -4...-2 grade.

În intervalul 18 ianuarie ora 10 - 22 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața.

În intervalul 18 ianuarie ora 10 - 18 ianuarie ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de scăzute.

În intervalul 18 ianuarie ora 20 - 19 ianuarie ora 10 municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează vreme geroasă.

În intervalul 19 ianuarie ora 10 - 19 ianuarie ora 20 municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de scăzute.

În intervalul 19 ianuarie ora 20 - 20 ianuarie ora 10 municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează vreme geroasă.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).