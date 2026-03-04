€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Cultura Dramaturgul canadian Étienne Lepage, întâlnire cu publicul la UNITER
Data actualizării: 16:13 04 Mar 2026 | Data publicării: 16:12 04 Mar 2026

Dramaturgul canadian Étienne Lepage, întâlnire cu publicul la UNITER
Autor: D.C.

etienne-lepage

Uniunea Teatrală din România găzduiește pe 9 martie 2026, de la ora 12.00, o întâlnire publică cu dramaturgul canadian Étienne Lepage, una dintre vocile relevante ale dramaturgiei contemporane francofone.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” și Ambasada Canadei în România, îi va reuni pe Étienne Lepage și traducătoarea Alice Ionescu într-un dialog moderat de teatrologul Amalia Tănase, consultant artistic al proiectului „Așa grăit-a”.

 Întâlnirea va fi deschisă de regizorul Theodor-Cristian Popescu, care va susține o scurtă introducere din perspectiva relației sale profesionale cu autorul. Acesta i-a fost profesor lui Étienne Lepage și a semnat montarea spectacolului său de absolvire la National Theatre School of Canada, marcând debutul dramaturgic al acestuia. Dialogul organizat cu sprijinul UNITER propune o conversație despre mecanismele scriiturii contemporane, relația dintre limbaj și universalitatea mesajului, precum și despre provocările traducerii unui text construit pe ambiguitate, fragmentare și tensiune ideologică.

 Étienne Lepage se remarcă în dramaturgia contemporană autohtonă, fiind publicat de Dramaturges Éditeurs, piesele sale fiind montate pe scene importante din Montréal și Europa. Producții recente precum „Trop humains”, realizată la Théâtre de Quat’Sous sau „Malaise dans la civilisation”, coprodus de Festival TransAmériques, confirmă interesul său constant pentru raportul dintre sfera politică, identitate socială și fragilitatea subiectului contemporan.

Dialogul de la UNITER va oferi publicului ocazia de a înțelege procesul de creație din spatele scriiturii lui Étienne Lepage, precum și de a consolida relațiile cu dramaturgia canadiană contemporană. Spectacolul devine astfel un spațiu de gândire critică, în care sensul nu este livrat, ci negociat în timp real cu spectatorul.

Întâlnirea precede premiera spectacolului „Așa grăit-a”, în regia Elenei Tudorache,  care va avea loc pe 10 și 11 martie, ora 19.00, la Sala „Ileana Berlogea”. Spectacolul reprezintă disertația regizoarei și explorează, printr-o construcție fragmentară și performativă, criza sensului într-un context social marcat de polarizare și radicalizare discursivă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
400.000 de euro, daune morale pentru familia fetiței decedate la Spitalul Huși acum 12 ani
Publicat acum 11 minute
Dosarul lui Mario Iorgulescu va fi rejudecat
Publicat acum 20 minute
Miza preluării Azomureș de către Romgaz. ”Ar avea tot sensul din lume. Ia gândiţi-vă”
Publicat acum 21 minute
Ce l-ar fi determinat pe Donald Trump să înceapă atacul asupra Iranului
Publicat acum 39 minute
Șomajul: Unde se pierd cele mai multe locuri de muncă. Dumitru Costin (BNS) răspunde la DC NEWS - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 43 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 9 ore si 30 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close