Dramaturgul canadian Étienne Lepage, întâlnire cu publicul la UNITER

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” și Ambasada Canadei în România, îi va reuni pe Étienne Lepage și traducătoarea Alice Ionescu într-un dialog moderat de teatrologul Amalia Tănase, consultant artistic al proiectului „Așa grăit-a”.

Întâlnirea va fi deschisă de regizorul Theodor-Cristian Popescu, care va susține o scurtă introducere din perspectiva relației sale profesionale cu autorul. Acesta i-a fost profesor lui Étienne Lepage și a semnat montarea spectacolului său de absolvire la National Theatre School of Canada, marcând debutul dramaturgic al acestuia. Dialogul organizat cu sprijinul UNITER propune o conversație despre mecanismele scriiturii contemporane, relația dintre limbaj și universalitatea mesajului, precum și despre provocările traducerii unui text construit pe ambiguitate, fragmentare și tensiune ideologică.

Étienne Lepage se remarcă în dramaturgia contemporană autohtonă, fiind publicat de Dramaturges Éditeurs, piesele sale fiind montate pe scene importante din Montréal și Europa. Producții recente precum „Trop humains”, realizată la Théâtre de Quat’Sous sau „Malaise dans la civilisation”, coprodus de Festival TransAmériques, confirmă interesul său constant pentru raportul dintre sfera politică, identitate socială și fragilitatea subiectului contemporan.

Dialogul de la UNITER va oferi publicului ocazia de a înțelege procesul de creație din spatele scriiturii lui Étienne Lepage, precum și de a consolida relațiile cu dramaturgia canadiană contemporană. Spectacolul devine astfel un spațiu de gândire critică, în care sensul nu este livrat, ci negociat în timp real cu spectatorul.

Întâlnirea precede premiera spectacolului „Așa grăit-a”, în regia Elenei Tudorache, care va avea loc pe 10 și 11 martie, ora 19.00, la Sala „Ileana Berlogea”. Spectacolul reprezintă disertația regizoarei și explorează, printr-o construcție fragmentară și performativă, criza sensului într-un context social marcat de polarizare și radicalizare discursivă.