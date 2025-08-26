Data publicării:

Oana Cristea Grigorescu, președinta juriului Digital Multimedia, din festivalul concurs Prix Italia, organizat de RAI

Oana Cristea Grigorescu, redactoarea Teatrului Național Radiofonic și critic de teatru, a fost aleasă prin vot președinta juriului pentru „Digital multimedia”, cea mai nouă și provocatoare categorie din cadrul secțiunii Digital a festivalului concurs Prix Italia.

Prestigiosul festival media Prix Italia, organizat anual de RAI, se adresează producțiilor media pe trei categorii (radio & podcast, televiziune și digital) și invită anual în juriul competiției reprezentanți ai radioteleviziunilor publice și private. A 77-a ediție a Festivalului se desfășoară la Napoli în perioada 21-25 octombrie 2025 și se află în mod tradițional sub înaltul patronaj al președintelui republicii italiene.

Fiecare secțiune de concurs e subdivizată în trei categorii, pentru a acoperi diversitatea estetică și tehnologică a acestui domeniu de creativitate media, născut la întâlnirea artelor sunetului și imaginii cu tehnologiile comunicării la distanță. În cadrul secțiunii Digital se inaugurează anul acesta categoria Digital multimedia pentru a explora un domeniu în plină expansiune și transformare, prin explorarea posibilităților transmedia și cross-media. 

Participarea consecventă a producțiilor Teatrului Național Radiofonic la competiție în secțiunea Audio Drama justifică invitația în juriul concursului la categoria Digital multimedia. De altfel, Teatrul Național Radiofonic participă și anul acesta în concurs la categoria Radio Drama cu producția Schije de memorie de Gianni Forte, (adaptarea radiofonică Oana Cristea Grigorescu, regia artistică Mihnea Chelaru). Prestigiul producțiilor noastre și al Radio România a fost recunoscut prin câștigarea Mențiunii speciale a președintelui republicii italiene, în 2021, pentru producția Scorpionul de Francesco Toscani (adaptarea radiofonică Oana Cristea Grigorescu, regia artistică Mihnea Chelaru).

Oana Cristea Georgescu, bogat palmares de premii internaționale

Oana Cristea Grigorescu este critic de teatru și, din anul 2016, producător de teatru radiofonic la Teatrul Național Radiofonic. Este președinta grupului român AICT.Ro al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT-IATC) și coordonatoarea conferințelor internaționale în biroul executiv al AICT-IATC. Este doctor în muzică al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj, din 2011, şi membră UNITER din anul 1997. A primit Premiul UNITER pentru critică de teatru la Gala Premiilor UNITER 2020. În perioada 2021-2023 a fost curatoarea Festivalului Național de Teatru, în echipa de trei critici de teatru, și este redactor-șef adjunct la revista de artele spectacolului Scena.ro.

Ca producător de teatru radiofonic/audio drama a coordonat producții care au câștigat constant importante premii internaționale la festivalurile de profil. În 2023, două importante premii internaționale se adaugă unui bogat palmares. Anii ’60 de Ema Stere a fost recompensată cu Best European Audio Drama BBC Awards, iar Langholzfeld de Andreas Jungwirth, a cărei adaptare radiofonică o semnează, a câștigat premiul Asia-Pacific Broadcasting Union – Together for Peace.

În Sezonul Cultural România-Franța din 2019, a produs Imperiul bicefal, scenariu original şi regia de Ilinca Stihi şi Amandine Casadamont, o coproducție Radio România-France Culture, cu dublă premieră în Franța și România. Alte importante premii pentru producțiile sale sunt: Grand Prix Marulç 2019 și 2018, Premiul I la New York Festivals 2018, Marele Premiu Asia Pacific Broadcasting Union 2017, premii la Grand Prix Nova 2020, 2022, 2023, UK International Radio Drama Festival 2021. Calitatea de președinte de juriu la Prix Italia 2025 a unui profesionist radio drama recunoaște valoarea producțiilor noastre de-a lungul anilor și plasează Radio România în elita producătorilor media.

