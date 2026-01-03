€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Politica Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Data actualizării: 20:50 03 Ian 2026 | Data publicării: 20:48 03 Ian 2026

Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare în rândul magistraților, dar nu numai. Premierul României a adăugat că în anii următori e necesară creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile.

Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare, în contextul în care oamenii care se află acum în câmpul muncii nu mai pot fi înlocuiți întru totul cu noile generații, mai puțin numeroase.

„Dacă vrem să avem o economie mai puternică în anii următori, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează în economia reală. Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare pentru situațiile în care există posibilitatea pensionării anticipate și să avem mai mulți oameni. Nu mai avem cu cine să îi înlocuim și, altfel, nu putem să creăm condiții pentru dezvoltare în anii următori în România și să avem un sistem sustenabil de pensii“, a zis Ilie Bolojan la Digi24.

CITEȘTE ȘI                -                Ministrul Justiţiei anunță că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraţilor

După magistrați, vine rândul angajaților din MAI

Potrivit premierului României, după creșterea vârstei de pensionare în magistratură, este necesară o creștere și în Ministerul Afacerilor Interne, unde există personal care se pensionează la 50 de ani, deși „poate să lucreze fără niciun fel de probleme“ până la 60 de ani.

„Indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, trebuie corectate aceste lucruri negative, pensionări la 50 de ani cu pensia cât ultimul salariu. Nu există așa ceva nicăieri. Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, în așa fel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani. Asta e valabil și pentru celelalte sisteme care se pensionează anticipat.

Avem în zona de interne un polițist criminalist care la în jur de 50 de ani e la maturitatea experienței profesionale. Îl pensionezi atunci, când cel puțin 10 ani încolo, până la 60 de ani, poate să lucreze fără niciun fel de probleme? Nicăieri în Europa nu se pensionează oamenii experimentați care nu sunt într-o indisponibilitate fizică de a-și face datoria. În felul acesta ai o calitate mai bună a activității unui minister, cu oameni mai calificați care vor destructura rețele infracționale cu șanse mai mari decât un necalificat“, a precizat Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI                 -               Numărul pensionarilor, în creștere. Adrian Negrescu, avertisment: România se îndreaptă către o uriașă criză economică

Ilie Bolojan: Creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile trebuie făcută cât mai repede

Premierul României consideră că o creștere a vârstei de pensionare în toate domeniile trebuie făcută cât mai repede, iar noile generații să se îndrepte către economia reală, acolo unde vor putea contribui la creșterea economică a țării.

„Din ce îmi spuneți, după magistrați urmează cei din Ministerul Afacerilor Interne?“, a întrebat jurnalistul Claudiu Pândaru.

„În mod normal, această pensionare trebuie făcută peste tot, pentru că e o problemă de echitate, de suportabilitate și de a avea servicii de bună calitate. Aceste lucruri trebuie făcute cât mai repede. Cu cât se fac mai repede, cu atât echilibrarea sistemelor se face mai repede și generațiile care trebuie înlocuite nu mai trebuie înlocuite și noile generații se duc în economia reală, unde nu avem cu cine să lucrăm. E o problemă foarte serioasă pentru România.

Nu ai cum să ai o creștere economică dacă cei care lucrează în economia reală sunt foarte puțini. Suntem pe penultimul loc în Europa din acest punct de vedere. Dacă vrem să ne fie mai bine, trebuie ca, din punct de vedere al unei morale sociale și al unei economii robuste, e nevoie să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard în toate domeniile.

Acolo unde sunt activități care nu mai pot fi derulate de la o anumită vârstă, acolo se găsesc alte variante pentru pensionarea mai rapidă, dar nu la 48, 50 sau 52 de ani“, a mai precizat premierul Ilie Bolojan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
pensii
varsta de pensionare
premierul romaniei
mai
politisti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Oana Țoiu iese la rampă, după operațiunea SUA în Venezuela: Ne interesează în mod deosebit un lucru
Publicat acum 14 minute
Mara Bănică a întinerit cu 15 ani. „Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?” FOTO înainte și după operație
Publicat acum 52 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Gol aerian deasupra Venezuelei după atacul SUA. Cum se vede acolo cerul / foto
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat acum 4 ore si 37 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close