Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai

Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare, în contextul în care oamenii care se află acum în câmpul muncii nu mai pot fi înlocuiți întru totul cu noile generații, mai puțin numeroase.

„Dacă vrem să avem o economie mai puternică în anii următori, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează în economia reală. Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare pentru situațiile în care există posibilitatea pensionării anticipate și să avem mai mulți oameni. Nu mai avem cu cine să îi înlocuim și, altfel, nu putem să creăm condiții pentru dezvoltare în anii următori în România și să avem un sistem sustenabil de pensii“, a zis Ilie Bolojan la Digi24.

După magistrați, vine rândul angajaților din MAI

Potrivit premierului României, după creșterea vârstei de pensionare în magistratură, este necesară o creștere și în Ministerul Afacerilor Interne, unde există personal care se pensionează la 50 de ani, deși „poate să lucreze fără niciun fel de probleme“ până la 60 de ani.

„Indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, trebuie corectate aceste lucruri negative, pensionări la 50 de ani cu pensia cât ultimul salariu. Nu există așa ceva nicăieri. Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, în așa fel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani. Asta e valabil și pentru celelalte sisteme care se pensionează anticipat.

Avem în zona de interne un polițist criminalist care la în jur de 50 de ani e la maturitatea experienței profesionale. Îl pensionezi atunci, când cel puțin 10 ani încolo, până la 60 de ani, poate să lucreze fără niciun fel de probleme? Nicăieri în Europa nu se pensionează oamenii experimentați care nu sunt într-o indisponibilitate fizică de a-și face datoria. În felul acesta ai o calitate mai bună a activității unui minister, cu oameni mai calificați care vor destructura rețele infracționale cu șanse mai mari decât un necalificat“, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: Creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile trebuie făcută cât mai repede

Premierul României consideră că o creștere a vârstei de pensionare în toate domeniile trebuie făcută cât mai repede, iar noile generații să se îndrepte către economia reală, acolo unde vor putea contribui la creșterea economică a țării.

„Din ce îmi spuneți, după magistrați urmează cei din Ministerul Afacerilor Interne?“, a întrebat jurnalistul Claudiu Pândaru.

„În mod normal, această pensionare trebuie făcută peste tot, pentru că e o problemă de echitate, de suportabilitate și de a avea servicii de bună calitate. Aceste lucruri trebuie făcute cât mai repede. Cu cât se fac mai repede, cu atât echilibrarea sistemelor se face mai repede și generațiile care trebuie înlocuite nu mai trebuie înlocuite și noile generații se duc în economia reală, unde nu avem cu cine să lucrăm. E o problemă foarte serioasă pentru România.

Nu ai cum să ai o creștere economică dacă cei care lucrează în economia reală sunt foarte puțini. Suntem pe penultimul loc în Europa din acest punct de vedere. Dacă vrem să ne fie mai bine, trebuie ca, din punct de vedere al unei morale sociale și al unei economii robuste, e nevoie să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard în toate domeniile.

Acolo unde sunt activități care nu mai pot fi derulate de la o anumită vârstă, acolo se găsesc alte variante pentru pensionarea mai rapidă, dar nu la 48, 50 sau 52 de ani“, a mai precizat premierul Ilie Bolojan.