Ce a discutat Oana Țoiu cu ministrul de Externe al Ucrainei. ”O convorbire substanțială”

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a mulțumit României pentru sprijinul de 50 de milioane de euro pentru consolidarea armatei de la Kiev: „(...) apreciem foarte mult recenta decizie a conducerii României de a se alătura inițiativei PURL a NATO pentru consolidarea armatei Ucrainei. Cooperarea eficientă Ucraina-România aduce o contribuție importantă la consolidarea securității la Marea Neagră și la promovarea stabilității regionale”, a transmis Ambasada Ucrainei la București, vineri, 9 ianuarie, într-o postare pe Facebook.

Sprijinul României pentru Ucraina în războiul cu Rusia, pe masa discuțiilor

Șeful diplomației ucrainene a avut o discuție cu ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ca parte a activităților diplomatice de informare legate de consecințele atacului Rusiei din timpul nopții asupra Ucrainei și de „asigurare a asistenței militare suplimentare și a apărării aeriene pentru Ucraina”.

„Am avut o convorbire substanțială cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu. Am coordonat pași suplimentari meniți să consolideze reziliența Ucrainei și să sporească cooperarea noastră bilaterală. Sunt recunoscător pentru poziția principială a colegei mele și pentru eforturile personale în sprijinul Ucrainei.

(...) De asemenea, ne-am concentrat pe dialogul nostru politic bilateral în viitorul apropiat, precum și pe continuarea cooperării în cadrul formatului Triunghiului Odesa, Ucraina - Republica Moldova - România”, a mai declarat ministrul de Externe al Ucrainei.

