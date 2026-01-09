€ 5.0887
Politica

DCNews Politica Ce a discutat Oana Țoiu cu ministrul de Externe al Ucrainei. ”O convorbire substanțială”
Data actualizării: 20:23 09 Ian 2026 | Data publicării: 18:50 09 Ian 2026

Ce a discutat Oana Țoiu cu ministrul de Externe al Ucrainei. ”O convorbire substanțială”
Autor: Iulia Horovei

Ucraina freepik - @chormail Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail

Ucraina a transmis, prin intermediul ministrului de Externe Andrii Sybiha, mulțumiri României pentru sprijinul acordat pentru consolidarea armatei Kievului, ca parte a inițiativei PURL a NATO.

 

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a mulțumit României pentru sprijinul de 50 de milioane de euro pentru consolidarea armatei de la Kiev: „(...) apreciem foarte mult recenta decizie a conducerii României de a se alătura inițiativei PURL a NATO pentru consolidarea armatei Ucrainei. Cooperarea eficientă Ucraina-România aduce o contribuție importantă la consolidarea securității la Marea Neagră și la promovarea stabilității regionale”, a transmis Ambasada Ucrainei la București, vineri, 9 ianuarie, într-o postare pe Facebook.

Sprijinul României pentru Ucraina în războiul cu Rusia, pe masa discuțiilor

Șeful diplomației ucrainene a avut o discuție cu ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ca parte a activităților diplomatice de informare legate de consecințele atacului Rusiei din timpul nopții asupra Ucrainei și de „asigurare a asistenței militare suplimentare și a apărării aeriene pentru Ucraina”.

„Am avut o convorbire substanțială cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu. Am coordonat pași suplimentari meniți să consolideze reziliența Ucrainei și să sporească cooperarea noastră bilaterală. Sunt recunoscător pentru poziția principială a colegei mele și pentru eforturile personale în sprijinul Ucrainei. 

(...) De asemenea, ne-am concentrat pe dialogul nostru politic bilateral în viitorul apropiat, precum și pe continuarea cooperării în cadrul formatului Triunghiului Odesa, Ucraina - Republica Moldova - România”, a mai declarat ministrul de Externe al Ucrainei.

Citește și: •  România alocă 50 milioane de euro pentru Ucraina. Bogdan Chirieac: Granița cu Rusia, o catastrofă
 
 
 
 
 
 

Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
romania
sprijin
razboi
oana toiu
andrii sybiha
