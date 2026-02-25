€ 5.0954
Data publicării: 11:43 25 Feb 2026

VIDEO Pericolul ascuns când încarci poze în ChatGPT sau Google Gemini: Ce riști fără să-ți dai seama
Autor: Andrei Itu

Recesiune pe piața muncii IT. Joburile dispar din cauza inteligenței artificiale Inteligență Artificială. Sursa: Pixabay

Atenție la pozele pe care le urci în ChatGPT sau Google Gemini! Poți să te expui la un mare pericol, fără să îți dai seama!

Cristian Florea, creator de conținut tech viral, a explicat la ce te expui atunci când încarci poze luate de pe internet în chat-uri cu AI, de genul ChatGPT sau Google Gemini. Astfel, el a precizat, într-o postate pe o rețea socială, cum poți deveni o țintă pentru hackeri.

De ce să nu mai urci poze luate de pe internet în chat-uri cu AI

„Nu mai urca poze luate de pe internet în chat-uri cu AI! Dacă ne uităm la poza asta (n.red. video mai jos) nu pare nimic în neregulă cu ea, nu? Ei bine, dacă o urcăm în Google Gemini el va comprima poza și în urma comprimării apare asta (n.red. video mai jos), un text care spune lui Google Gemini să trimită toate informațiile din calendarul tău către adresa de mail a unui hacker.

Ei bine, asta e nouă modalitate de hacking. Practic, o postare de pe internet ar putea să îți spună să încarci o anumită poză în Google Gemini și să îi dai un prompt și să vezi ce rezultate extraordinare obții”, a spus Cristian Florea.

Vezi și - Ai conversat cu ChatGPT? S-ar putea ca tot ce ai vorbit să fie colectat și vândut pentru anumite scopuri

 Cum riști să dai acces la datele tale hackerilor fără să știi că ai făcut-o

„Și, de fapt, în poza aia să se ascundă un text pe care îl vede doar Google Gemini și care crede că face parte din promptul respectiv și să trimită date din contul tău de Google către hackerul care a făcut poza. Și aici nu vorbim doar despre date din calendar care, ca în exemplul de mai devreme, pentru că Google, ChatGPT și alții pot avea acces la mail-urile tale, la fișierile tale din Drive sau la orice date confidențiale le-ai dat tu acces până acum.

Așadar, nu încărca poze pe net, în chat-uri cu AI, pentru că riști să dai acces la datele tale hackerilor fără să știi că ai făcut-o”, a spus Cristian Florea, pe contul său de Instagram.

Video

Vezi și - Nouă înșelătorie în România, cu site-uri clonate. A fost folosit și numele lui Iancu Guda. Avertismentul MAI: „Nu veți mai primi niciun leu înapoi!”

chatgpt
google gemini
Comentarii

