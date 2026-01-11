Ochelari inteligenți cu autofocus: Tehnologia care schimbă dioptriile în timp real. Când se lansează în UE

IXI, o companie finlandeză specializată în optică medicală, se apropie de lansarea unei perechi de ochelari inteligenți care pot ajusta automat dioptriile, în timp real, în funcție de direcția privirii utilizatorului. Dispozitivul arată aproape identic cu o pereche clasică de ochelari, însă în interior ascunde o tehnologie avansată, bazată pe senzori și lentile dinamice, potrivit CNN.

Spre deosebire de soluțiile tradiționale, noii ochelari folosesc senzori de urmărire a mișcărilor ochilor și lentile cu cristale lichide, ce au capacitatea să își modifice instant puterea optică. Scopul declarat al companiei este eliminarea compromisurilor asociate lentilelor bifocale și progresive, utilizate de persoanele care au nevoie de corecție atât pentru distanță, cât și pentru citit.

De ce bifocalele și progresivele nu sunt ideale

Lentilele bifocale, apărute la sfârșitul secolului al XVIII-lea și atribuite, în mod tradițional, lui Benjamin Franklin, sunt împărțite în două zone: una pentru distanță și una pentru citit. În anii ’60, industria a venit cu lentilele progresive, care permit o tranziție mai lină între aceste zone și o experiență vizuală mai bună.

Totuși, ambele variante obligă purtătorul să privească printr-o zonă specifică a lentilei, în funcție de distanță. Chiar dacă progresivele sunt mai confortabile decât bifocalele, ele pot distorsiona vederea periferică, necesită o perioadă de acomodare și sunt considerabil mai scumpe decât lentilele standard.

Autofocus în loc de zone fixe

Prin introducerea unei lentile dinamice, IXI elimină complet aceste delimitări. „Varifocalele moderne combină practic trei lentile diferite: pentru distanță, intermediar și aproape. Nu poți îmbina perfect aceste zone, așa că apar distorsiuni, iar marginile lentilei devin aproape inutile”, a spus Niko Eiden, CEO-ul IXI.

Conform lui, ochelarii cu autofocus vor oferi o zonă de citire mult mai generoasă pentru vederea de aproape, poziționată precis în funcție de rezultatele examenului oftalmologic al fiecărui utilizator. Diferența majoră apare însă în utilizarea zilnică: în cea mai mare parte a timpului, zona de citire dispare, iar întreaga lentilă este dedicată vederii la distanță.

„Diferența se simte mai ales când privești departe. La varifocale trebuie să te uiți prin partea superioară a lentilei. La noi, toată lentila este disponibilă pentru vederea la distanță, exact ca atunci când erai mai tânăr și aveai nevoie doar de ochelari pentru distanță”, spune Eiden.

Lentile cu cristale lichide și senzori invizibili

Tehnologia din spatele acestor ochelari inteligenți se bazează pe lentile cu cristale lichide și pe un sistem de monitorizare a privirii. Mișcările ochilor sunt detectate cu ajutorul unor fotodiode și LED-uri care emit lumină infraroșie invizibilă. Lumina se reflectă pe ochi, iar sistemul interpretează datele pentru a determina exact unde privește utilizatorul și ce dioptrie este necesară.

Compania susține că ochelarii sunt proiectați pentru utilizare zilnică, inclusiv în condiții variate de temperatură, umiditate și mișcare. Totuși, IXI nu a detaliat încă limitele exacte în care performanța este optimă.

Preț premium, dar design discret

Lansarea este așteptată în aproximativ un an, iar prețul va fi peste cel al ochelarilor normali. „Ne vom poziționa în zona premium a pieței de ochelari”, spune Eiden, fără a oferi un interval concret.

Există și unele compromisuri. Ochelarii trebuie încărcați periodic, folosind un port de încărcare magnetic, ascuns discret în brațul ramei. Încărcarea se face, de regulă, peste noapte, atunci când nu folosim ochelarii. Totuși, bateria și electronica nu afectează semnificativ confortul: prototipurile recente cântăresc aproximativ 22 de grame, o greutate comparabilă cu cea a unei perechi obișnuite de ochelari.

Limitări și siguranță

Pot apărea și mici imperfecțiuni vizuale. „Zona centrală este foarte clară, iar la marginea unde se termină cristalul lichid calitatea scade. Totuși, zona clară este suficient de mare pentru citit, iar aceste imperfecțiuni nu vor fi vizibile în majoritatea situațiilor”, explică Eiden.

Un capitol separat îl reprezintă siguranța în timpul șofatului. Ochelarii trebuie să treacă teste suplimentare pentru a fi omologați pentru condus. În cazul unei defecțiuni electronice, sistemul intră automat într-un mod de siguranță, revenind la dioptria de bază, de obicei cea pentru distanță, fără a afecta vederea.

Lansare în Europa, apoi global

Producția va avea loc în Finlanda, iar lansarea inițială este planificată pentru Europa, după obținerea aprobărilor de reglementare. Ulterior, IXI va solicita aprobarea FDA pentru piața din SUA, urmând apoi extinderea la nivel global.

La început, ochelarii vor fi disponibili în doar „două sau trei” modele de rame, oferite în mai multe lățimi. Dacă tehnologia își va respecta promisiunile, ochelarii inteligenți cu autofocus ar putea deveni una dintre cele mai importante inovații din optica medicală din ultimii ani.

