Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP.

Conversaţia precede discuţiile de joi, la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, aşteptate în martie.

