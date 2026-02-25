€ 5.0953
Stiri

Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia
Data publicării: 23:12 25 Feb 2026

Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia
Autor: Dana Mihai

Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia De la stânga la dreapta: Președintele SUA, Donald Trump; Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski; Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut miercuri o discuție telefonică, înaintea întâlnirilor programate la Geneva pentru pregătirea unor noi negocieri trilaterale cu Rusia.

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP.

Conversaţia precede discuţiile de joi, la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, aşteptate în martie.

Citește și: SUA cer Ucrainei să se abțină din anumite atacuri asupra infrastructurii rusești

Citește și: SUA cer Ucrainei să se abțină din anumite atacuri asupra infrastructurii rusești

trump
zelenski
sua
ucraina
